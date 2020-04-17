ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
17.04.2020 13:12
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838888
BIST
13:0098.170
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 1.920,76
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.433
En Düşük
97.601
13:006,9433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,9073
13:007,5133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0200
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4923
13:00376,91
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -6,86
|Açılış
|: 376,91
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|19.263.841
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|294.848
|% 10,00
|
|INFO
|5,19
|13.618.178
|% 9,96
|
|QNBFB
|52,00
|1.064.128
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,88
|23.132.644
|% 9,91
|
|TSPOR
|4,41
|9.386.050
|% -10,00
|
|MERIT
|13,95
|8.463
|% -10,00
|
|EPLAS
|13,75
|65.305
|% -8,33
|
|YONGA
|10,60
|23.307
|% -6,61
|
|IDGYO
|3,38
|6.603.316
|% -6,11
|
|PGSUS
|51,50
|1.045.591.960
|% 3,17
|
|THYAO
|10,52
|459.086.474
|% 3,54
|
|ASELS
|27,32
|402.074.618
|% 2,48
|
|AKBNK
|5,80
|349.462.880
|% 2,65
|
|GARAN
|8,47
|321.811.264
|% 2,67
|
|IHLAS
|0,67
|70.484.679
|% 0,00
|
|KARSN
|1,46
|151.822.389
|% 5,80
|
|IHLGM
|1,07
|77.716.892
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,01
|144.843.205
|% 3,08
|
|AKBNK
|5,80
|349.462.880
|% 2,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6030
|8,6462
|% -0,25
|
|Frank
|7,1212
|7,1641
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8433
|1,8525
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.689
|-28,92
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,58
|
|Cumhuriyet
|2.419
|2.474
|-49,10
|
|Tam
|2.490
|2.550
|-46,70
|
|Yarım
|1.210
|1.239
|-24,60
|
|Çeyrek
|607
|620
|-12,20
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,18
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|28,33
|28,33
|0,51
|