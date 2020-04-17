ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
17.04.2020 13:40
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838902
BIST
14:1598.512
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 2.263,30
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
14:156,8611
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -0,0837
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
14:157,4421
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -0,0912
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
14:15372,21
En Yüksek
|Değişim
|: -3,01%
|| -11,56
|Açılış
|: 372,21
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
371,59
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.517.524
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|AYCES
|17,54
|564.905
|% 9,97
|
|INFO
|5,19
|14.320.561
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,41
|10.403.534
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|YONGA
|10,75
|31.466
|% -5,29
|
|PGSUS
|51,30
|1.164.340.417
|% 2,76
|
|VAKBN
|4,57
|233.568.053
|% 3,63
|
|ULUUN
|7,35
|121.781.875
|% 1,80
|
|KOZAL
|70,75
|118.857.090
|% -1,74
|
|TRGYO
|2,32
|102.763.473
|% 4,04
|
|IHLGM
|1,08
|85.444.764
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,22
|86.755.115
|% 3,39
|
|TRGYO
|2,32
|102.763.473
|% 4,04
|
|CEMAS
|1,01
|41.385.797
|% 2,02
|
|ODAS
|1,50
|54.885.794
|% 2,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5296
|8,5724
|% -1,11
|
|Frank
|7,0463
|7,0888
|% -1,15
|
|Riyal
|1,8200
|1,8292
|% -1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|-30,79
|
|Altın Gr.
|373
|373
|-10,83
|
|Cumhuriyet
|2.397
|2.452
|-71,30
|
|Tam
|2.468
|2.527
|-69,60
|
|Yarım
|1.199
|1.228
|-35,70
|
|Çeyrek
|601
|614
|-17,80
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,19
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|28,59
|28,59
|0,77
|