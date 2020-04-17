ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
17.04.2020 13:45
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838904
BIST
13:3998.533
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 2.283,41
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.603
En Düşük
97.601
13:396,8847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0601
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8768
13:397,4577
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0756
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4490
13:39374,74
En Yüksek
|Değişim
|: -2,35%
|| -9,03
|Açılış
|: 374,74
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,35
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.371.342
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|294.848
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|17.153.734
|% 9,99
|
|INFO
|5,19
|14.028.463
|% 9,96
|
|QNBFB
|52,00
|1.117.532
|% 9,94
|
|TSPOR
|4,41
|10.092.492
|% -10,00
|
|MERIT
|13,95
|8.463
|% -10,00
|
|EPLAS
|13,75
|65.305
|% -8,33
|
|YONGA
|10,60
|23.307
|% -6,61
|
|IDGYO
|3,40
|7.291.435
|% -5,56
|
|PGSUS
|51,60
|1.129.192.028
|% 3,37
|
|THYAO
|10,55
|555.022.677
|% 3,84
|
|ASELS
|27,40
|454.422.962
|% 2,78
|
|GARAN
|8,52
|433.798.397
|% 3,27
|
|AKBNK
|5,83
|393.465.530
|% 3,19
|
|KARSN
|1,45
|157.201.389
|% 5,07
|
|IHLAS
|0,67
|71.798.482
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,02
|166.331.978
|% 3,59
|
|IHLGM
|1,07
|83.102.580
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,83
|393.465.530
|% 3,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5757
|8,6187
|% -0,57
|
|Frank
|7,0882
|7,1309
|% -0,56
|
|Riyal
|1,8341
|1,8433
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.686
|-31,74
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-7,99
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.468
|-54,80
|
|Tam
|2.485
|2.544
|-52,70
|
|Yarım
|1.207
|1.236
|-27,40
|
|Çeyrek
|605
|618
|-13,70
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,16
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,10
|
|B. Petrol
|28,48
|28,48
|0,66
|