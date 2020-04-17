ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
17.04.2020 13:47
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838905
BIST
16:3598.146
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 1.896,89
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
16:356,9206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0242
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
16:357,5291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0042
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
16:35377,70
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -6,07
|Açılış
|: 377,70
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.745.782
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|INFO
|5,19
|14.850.393
|% 9,96
|
|QNBFB
|52,00
|1.341.964
|% 9,94
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|IDGYO
|3,39
|8.966.656
|% -5,83
|
|YONGA
|10,75
|31.466
|% -5,29
|
|ULUSE
|32,50
|4.124.572
|% -3,56
|
|PGSUS
|51,00
|1.373.518.522
|% 2,16
|
|ULUUN
|7,39
|155.033.196
|% 2,35
|
|IHLGM
|1,07
|99.891.122
|% 0,00
|
|ODAS
|1,48
|69.118.241
|% 1,37
|
|ARDYZ
|18,38
|60.171.420
|% 4,14
|
|IHLGM
|1,07
|99.891.122
|% 0,00
|
|ODAS
|1,48
|69.118.241
|% 1,37
|
|HLGYO
|1,29
|58.950.639
|% 5,74
|
|PGSUS
|51,00
|1.373.518.522
|% 2,16
|
|ULUUN
|7,39
|155.033.196
|% 2,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6110
|8,6542
|% -0,16
|
|Frank
|7,1242
|7,1671
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8348
|1,8440
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-18,12
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-5,84
|
|Cumhuriyet
|2.430
|2.485
|-38,10
|
|Tam
|2.502
|2.561
|-35,40
|
|Yarım
|1.215
|1.244
|-19,10
|
|Çeyrek
|609
|622
|-9,50
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,29
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|27,97
|27,97
|0,15
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