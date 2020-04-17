ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
17.04.2020 14:47
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838936
BIST
16:1098.110
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 1.860,95
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
16:106,9127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0321
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
16:107,5170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0163
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
16:10377,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -6,55
|Açılış
|: 377,42
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.728.770
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|AYCES
|17,54
|723.361
|% 9,97
|
|INFO
|5,19
|14.822.268
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,41
|11.194.018
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,37
|8.863.884
|% -6,39
|
|PGSUS
|51,00
|1.345.046.367
|% 2,16
|
|GARAN
|8,49
|754.134.271
|% 2,91
|
|THYAO
|10,47
|728.184.370
|% 3,05
|
|ASELS
|27,16
|601.829.464
|% 1,88
|
|AKBNK
|5,82
|514.604.288
|% 3,01
|
|YKBNK
|2,01
|253.904.738
|% 3,08
|
|KARSN
|1,45
|174.738.626
|% 5,07
|
|IHLAS
|0,66
|76.957.707
|% -1,49
|
|IHLGM
|1,06
|96.494.456
|% -0,93
|
|GARAN
|8,49
|754.134.271
|% 2,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5947
|8,6378
|% -0,35
|
|Frank
|7,1070
|7,1498
|% -0,30
|
|Riyal
|1,8327
|1,8419
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.695
|-23,45
|
|Altın Gr.
|376
|377
|-7,06
|
|Cumhuriyet
|2.422
|2.477
|-46,40
|
|Tam
|2.493
|2.553
|-44,00
|
|Yarım
|1.211
|1.240
|-23,20
|
|Çeyrek
|607
|620
|-11,60
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,28
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|27,92
|27,92
|0,10
|
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