ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
17.04.2020 14:50
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838941
BIST
16:0698.111
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 1.862,37
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
16:066,9126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0322
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
16:067,5152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0181
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
16:06376,11
En Yüksek
|Değişim
|: -2,00%
|| -7,66
|Açılış
|: 376,11
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.726.327
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|MAALT
|66,10
|6.476.019
|% 9,98
|
|AYCES
|17,54
|718.099
|% 9,97
|
|TSPOR
|4,41
|11.184.990
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,39
|8.821.206
|% -5,83
|
|PGSUS
|51,45
|1.325.847.813
|% 3,06
|
|GARAN
|8,51
|733.734.455
|% 3,15
|
|THYAO
|10,51
|711.681.450
|% 3,44
|
|ASELS
|27,22
|579.218.962
|% 2,10
|
|AKBNK
|5,84
|509.184.549
|% 3,36
|
|YKBNK
|2,00
|251.872.350
|% 2,56
|
|KARSN
|1,47
|172.960.367
|% 6,52
|
|IHLAS
|0,66
|75.519.766
|% -1,49
|
|AKBNK
|5,84
|509.184.549
|% 3,36
|
|IHLGM
|1,06
|93.312.802
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5929
|8,6360
|% -0,37
|
|Frank
|7,1074
|7,1502
|% -0,29
|
|Riyal
|1,8323
|1,8415
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.695
|-23,45
|
|Altın Gr.
|376
|377
|-7,06
|
|Cumhuriyet
|2.422
|2.477
|-46,40
|
|Tam
|2.493
|2.553
|-44,00
|
|Yarım
|1.211
|1.240
|-23,20
|
|Çeyrek
|607
|620
|-11,60
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,28
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|27,92
|27,92
|0,10
|
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