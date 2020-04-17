ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
17.04.2020 14:59
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838950
BIST
16:2298.205
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 1.956,29
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
16:226,9217
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0231
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
16:227,5252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0081
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
16:22378,03
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -5,74
|Açılış
|: 377,91
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.729.066
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|MAALT
|66,10
|6.896.275
|% 9,98
|
|INFO
|5,19
|14.832.747
|% 9,96
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|IDGYO
|3,37
|8.902.529
|% -6,39
|
|YONGA
|10,75
|31.466
|% -5,29
|
|ULUSE
|32,58
|4.009.453
|% -3,32
|
|PGSUS
|51,05
|1.356.730.403
|% 2,26
|
|GARAN
|8,49
|759.510.353
|% 2,91
|
|THYAO
|10,47
|737.618.464
|% 3,05
|
|ASELS
|27,18
|608.863.590
|% 1,95
|
|AKBNK
|5,82
|515.350.756
|% 3,01
|
|YKBNK
|2,00
|254.401.979
|% 2,56
|
|KARSN
|1,48
|182.977.142
|% 7,25
|
|IHLAS
|0,66
|77.081.618
|% -1,49
|
|EKGYO
|1,22
|112.567.944
|% 3,39
|
|IHLGM
|1,06
|96.787.326
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6089
|8,6521
|% -0,19
|
|Frank
|7,1182
|7,1611
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8348
|1,8440
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,32
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.482
|-41,40
|
|Tam
|2.498
|2.558
|-38,80
|
|Yarım
|1.213
|1.243
|-20,70
|
|Çeyrek
|609
|622
|-10,30
|
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