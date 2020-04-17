ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
17.04.2020 15:06
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838955
BIST
16:2798.148
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 1.898,58
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
16:276,9193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0255
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
16:277,5170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0163
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
16:27377,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -5,94
|Açılış
|: 377,83
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.743.899
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|MAALT
|66,10
|6.948.164
|% 9,98
|
|AYCES
|17,54
|776.016
|% 9,97
|
|TSPOR
|4,41
|11.256.146
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,39
|8.940.369
|% -5,83
|
|PGSUS
|51,15
|1.363.247.506
|% 2,46
|
|GARAN
|8,49
|764.687.910
|% 2,91
|
|THYAO
|10,46
|745.394.934
|% 2,95
|
|ASELS
|27,16
|615.710.215
|% 1,88
|
|AKBNK
|5,82
|517.518.455
|% 3,01
|
|KARSN
|1,50
|197.291.653
|% 8,70
|
|YKBNK
|2,01
|256.203.754
|% 3,08
|
|IHLAS
|0,67
|77.945.918
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,22
|112.603.103
|% 3,39
|
|IHLGM
|1,06
|99.633.013
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6091
|8,6523
|% -0,18
|
|Frank
|7,1196
|7,1625
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8341
|1,8433
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-18,12
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-5,84
|
|Cumhuriyet
|2.430
|2.485
|-38,10
|
|Tam
|2.502
|2.561
|-35,40
|
|Yarım
|1.215
|1.244
|-19,10
|
|Çeyrek
|609
|622
|-9,50
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,29
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|27,97
|27,97
|0,15
|
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