ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
17.04.2020 15:27
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838967
BIST
16:4598.138
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 1.889,34
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
16:456,9282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0166
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
16:457,5438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0105
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
16:45378,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -5,67
|Açılış
|: 378,10
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.761.851
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|22.484.683
|% 9,99
|
|MAALT
|66,10
|6.967.399
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,41
|11.526.042
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,38
|9.009.804
|% -6,11
|
|PGSUS
|51,00
|1.380.028.046
|% 2,16
|
|GARAN
|8,47
|809.383.406
|% 2,67
|
|THYAO
|10,44
|767.042.513
|% 2,76
|
|ASELS
|27,10
|636.881.335
|% 1,65
|
|AKBNK
|5,82
|530.954.073
|% 3,01
|
|KARSN
|1,49
|226.832.040
|% 7,97
|
|YKBNK
|2,00
|287.271.377
|% 2,56
|
|IHLAS
|0,67
|78.565.243
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,06
|108.595.563
|% -0,93
|
|EKGYO
|1,20
|118.956.510
|% 1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6173
|8,6606
|% -0,09
|
|Frank
|7,1181
|7,1609
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8352
|1,8444
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-18,12
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-5,84
|
|Cumhuriyet
|2.430
|2.485
|-38,10
|
|Tam
|2.502
|2.561
|-35,40
|
|Yarım
|1.215
|1.244
|-19,10
|
|Çeyrek
|609
|622
|-9,50
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,29
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|27,97
|27,97
|0,15
|
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