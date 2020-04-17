ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
17.04.2020 15:30
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838970
BIST
16:4898.174
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 1.924,93
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
16:486,9289
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0159
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
16:487,5381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0048
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
16:48378,13
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -5,64
|Açılış
|: 378,10
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.761.851
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|22.902.382
|% 9,99
|
|MAALT
|66,10
|6.974.009
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,41
|11.637.161
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,37
|9.060.726
|% -6,39
|
|PGSUS
|50,95
|1.387.276.515
|% 2,06
|
|GARAN
|8,45
|824.701.842
|% 2,42
|
|THYAO
|10,44
|773.794.566
|% 2,76
|
|ASELS
|27,08
|652.036.896
|% 1,58
|
|AKBNK
|5,82
|539.996.390
|% 3,01
|
|KARSN
|1,48
|240.830.629
|% 7,25
|
|YKBNK
|2,00
|288.914.546
|% 2,56
|
|IHLAS
|0,67
|78.621.624
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,07
|111.048.530
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,20
|119.045.957
|% 1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6218
|8,6650
|% -0,04
|
|Frank
|7,1265
|7,1694
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8358
|1,8450
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-16,55
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-5,92
|
|Cumhuriyet
|2.430
|2.485
|-38,30
|
|Tam
|2.501
|2.561
|-35,60
|
|Yarım
|1.215
|1.244
|-19,10
|
|Çeyrek
|609
|622
|-9,50
|
|Gümüş.Ons
|15,30
|15,34
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|28,20
|28,20
|0,38
|
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