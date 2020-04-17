ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
17.04.2020 15:43
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838977
BIST
17:0598.212
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 1.962,50
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
17:056,9353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0095
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
17:057,5465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0132
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5548
En Düşük
7,4073
17:05377,58
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -6,19
|Açılış
|: 377,58
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.895.174
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|22.912.842
|% 9,99
|
|MAALT
|66,10
|7.051.346
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,41
|11.743.667
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|IDGYO
|3,31
|9.444.425
|% -8,06
|
|YONGA
|10,75
|31.466
|% -5,29
|
|PGSUS
|51,20
|1.401.562.337
|% 2,56
|
|YKBNK
|2,00
|291.142.080
|% 2,56
|
|VAKBN
|4,53
|283.973.031
|% 2,72
|
|ULUUN
|7,32
|158.115.814
|% 1,39
|
|KOZAL
|70,90
|153.904.771
|% -1,53
|
|YKBNK
|2,00
|291.142.080
|% 2,56
|
|IHLGM
|1,06
|112.805.343
|% -0,93
|
|EKGYO
|1,22
|122.802.263
|% 3,39
|
|VAKBN
|4,53
|283.973.031
|% 2,72
|
|CEMAS
|1,00
|60.744.418
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6359
|8,6792
|% 0,13
|
|Frank
|7,1376
|7,1806
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8384
|1,8476
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.696
|-22,71
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-5,67
|
|Cumhuriyet
|2.430
|2.485
|-37,90
|
|Tam
|2.502
|2.561
|-35,20
|
|Yarım
|1.215
|1.245
|-18,90
|
|Çeyrek
|609
|623
|-9,40
|
|Gümüş.Ons
|15,28
|15,31
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,07
|
|B. Petrol
|28,41
|28,41
|0,59
|
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