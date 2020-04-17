ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
17.04.2020 15:46
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838979
BIST
15:5598.376
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 2.126,51
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
15:556,9106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0342
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
15:557,5088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0245
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
15:55376,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -7,52
|Açılış
|: 376,25
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.715.010
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|MAALT
|66,10
|6.464.055
|% 9,98
|
|AYCES
|17,54
|716.977
|% 9,97
|
|TSPOR
|4,41
|11.087.997
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,39
|8.671.002
|% -5,83
|
|PGSUS
|51,35
|1.310.057.988
|% 2,86
|
|GARAN
|8,53
|716.983.421
|% 3,39
|
|THYAO
|10,53
|705.146.909
|% 3,64
|
|ASELS
|27,28
|568.701.969
|% 2,33
|
|AKBNK
|5,86
|504.728.660
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,00
|239.675.096
|% 2,56
|
|KARSN
|1,47
|170.676.736
|% 6,52
|
|IHLAS
|0,66
|75.104.611
|% -1,49
|
|AKBNK
|5,86
|504.728.660
|% 3,72
|
|IHLGM
|1,07
|93.031.356
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5829
|8,6259
|% -0,49
|
|Frank
|7,0963
|7,1391
|% -0,45
|
|Riyal
|1,8290
|1,8382
|% -0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-19,11
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-7,52
|
|Cumhuriyet
|2.419
|2.474
|-49,10
|
|Tam
|2.490
|2.550
|-46,70
|
|Yarım
|1.210
|1.239
|-24,60
|
|Çeyrek
|607
|620
|-12,20
|
|Gümüş.Ons
|15,28
|15,32
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|27,98
|27,98
|0,16
|
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