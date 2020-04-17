ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
17.04.2020 15:48
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838981
BIST
15:5598.376
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 2.126,51
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
15:556,9076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0372
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
15:557,5031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0302
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
15:55376,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -7,52
|Açılış
|: 376,25
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.715.186
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|MAALT
|66,10
|6.466.038
|% 9,98
|
|AYCES
|17,54
|716.977
|% 9,97
|
|TSPOR
|4,41
|11.104.922
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,40
|8.693.495
|% -5,56
|
|PGSUS
|51,40
|1.311.001.233
|% 2,96
|
|GARAN
|8,53
|718.619.217
|% 3,39
|
|THYAO
|10,53
|705.401.515
|% 3,64
|
|ASELS
|27,26
|569.241.533
|% 2,25
|
|AKBNK
|5,85
|504.876.657
|% 3,54
|
|YKBNK
|2,01
|239.779.599
|% 3,08
|
|KARSN
|1,46
|170.753.559
|% 5,80
|
|IHLAS
|0,67
|75.117.703
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,85
|504.876.657
|% 3,54
|
|IHLGM
|1,07
|93.064.787
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5844
|8,6274
|% -0,47
|
|Frank
|7,0978
|7,1405
|% -0,43
|
|Riyal
|1,8295
|1,8386
|% -0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-19,23
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-7,27
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.492
|2.551
|-45,20
|
|Yarım
|1.210
|1.240
|-23,80
|
|Çeyrek
|607
|620
|-11,90
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,29
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|27,98
|27,98
|0,16
|
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