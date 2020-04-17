ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
17.04.2020 15:21
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838963
BIST
17:3797.767
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 1.517,97
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
17:376,9426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
17:377,5559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0226
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5587
En Düşük
7,4073
17:37376,70
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -7,07
|Açılış
|: 376,70
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.944.296
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|23.103.706
|% 9,99
|
|MAALT
|66,10
|7.062.385
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,41
|12.162.471
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|IHEVA
|1,74
|58.642.517
|% -7,94
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|PGSUS
|51,00
|1.465.843.821
|% 2,16
|
|GARAN
|8,39
|923.002.156
|% 1,70
|
|THYAO
|10,38
|829.496.879
|% 2,17
|
|ASELS
|26,88
|737.785.643
|% 0,83
|
|AKBNK
|5,76
|585.174.868
|% 1,95
|
|KARSN
|1,47
|265.499.769
|% 6,52
|
|YKBNK
|2,00
|304.767.709
|% 2,56
|
|IHLAS
|0,65
|82.557.577
|% -2,99
|
|GARAN
|8,39
|923.002.156
|% 1,70
|
|EKGYO
|1,20
|128.817.394
|% 1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6436
|8,6870
|% 0,22
|
|Frank
|7,1512
|7,1943
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8424
|1,8516
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|-31,48
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,82
|
|Cumhuriyet
|2.423
|2.478
|-45,40
|
|Tam
|2.494
|2.554
|-42,90
|
|Yarım
|1.211
|1.241
|-22,70
|
|Çeyrek
|608
|621
|-11,30
|
|Gümüş.Ons
|15,17
|15,21
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,07
|
|B. Petrol
|28,36
|28,36
|0,54
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