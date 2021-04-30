ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 13:36
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Raporlar_2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933248
BIST
13:241.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
13:248,2503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0473
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
13:249,9860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0222
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
13:24469,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,88
|Açılış
|: 469,13
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler13:24
|INTEM
|44,26
|8.347.781
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|669.903
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.888.386
|% 9,96
|
|BERA
|32,74
|74.373.971
|% 9,94
|
|BJKAS
|8,42
|90.279.251
|% 9,92
|
|KRTEK
|11,70
|69.717.202
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,90
|630.171
|% -10,00
|
|SODSN
|25,12
|852.719
|% -9,96
|
|IHGZT
|1,94
|1.551.451
|% -9,77
|
|FRIGO
|27,48
|68.814.307
|% -9,01
|
|KOZAL
|113,60
|695.483.766
|% 4,80
|
|THYAO
|12,15
|535.054.159
|% 1,42
|
|EREGL
|19,17
|464.594.455
|% -0,47
|
|PETKM
|6,68
|460.025.953
|% -0,30
|
|GARAN
|7,24
|402.079.564
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,83
|180.880.868
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|146.340.897
|% 0,48
|
|PETKM
|6,68
|460.025.953
|% -0,30
|
|GARAN
|7,24
|402.079.564
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,16
|354.185.840
|% 0,56
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2485
|8,2503
|% 0,58
|
|Euro
|9,9784
|9,9860
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,4597
|11,5172
|% 0,54
|
|Frank
|9,0503
|9,1048
|% 0,73
|
|Riyal
|2,1951
|2,2061
|% 0,69
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-4,74
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,10
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,25
|67,25
|-0,80
|