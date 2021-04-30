ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 13:39
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933253
BIST
13:521.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,31
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
13:528,2752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0722
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2752
En Düşük
8,1830
13:5210,0054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0416
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
13:52470,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,04
|Açılış
|: 470,30
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler13:52
|INTEM
|44,26
|8.440.727
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|669.903
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.891.272
|% 9,96
|
|BERA
|32,74
|79.657.224
|% 9,94
|
|BJKAS
|8,42
|91.493.760
|% 9,92
|
|KRTEK
|11,70
|69.866.482
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,90
|630.171
|% -10,00
|
|SODSN
|25,12
|852.719
|% -9,96
|
|IHGZT
|1,94
|1.932.411
|% -9,77
|
|FRIGO
|27,40
|71.498.893
|% -9,27
|
|KOZAL
|114,30
|767.195.850
|% 5,44
|
|THYAO
|12,12
|548.808.372
|% 1,17
|
|EREGL
|19,08
|519.952.954
|% -0,93
|
|PETKM
|6,69
|483.295.679
|% -0,15
|
|GARAN
|7,21
|450.960.143
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,82
|196.618.811
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,10
|163.645.281
|% 0,00
|
|PETKM
|6,69
|483.295.679
|% -0,15
|
|GARAN
|7,21
|450.960.143
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,14
|393.359.578
|% 0,28
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2714
|8,2752
|% 0,88
|
|Euro
|9,9936
|10,0054
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,4535
|11,5109
|% 0,48
|
|Frank
|9,0493
|9,1038
|% 0,72
|
|Riyal
|2,1965
|2,2075
|% 0,76
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,26
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,44
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,98
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|67,12
|67,12
|-0,93
|