ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 13:42
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933254
BIST
14:001.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,73
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
14:008,2744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0714
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
14:0010,0036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0398
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
14:00470,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,29
|Açılış
|: 470,54
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler14:00
|INTEM
|44,26
|8.440.727
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|669.903
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.891.272
|% 9,96
|
|BERA
|32,74
|82.001.048
|% 9,94
|
|SNKRN
|27,90
|630.171
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|69.898.552
|% -10,00
|
|SODSN
|25,12
|852.719
|% -9,96
|
|IHGZT
|1,94
|1.940.875
|% -9,77
|
|FRIGO
|27,40
|71.757.446
|% -9,27
|
|KOZAL
|114,10
|795.064.069
|% 5,26
|
|THYAO
|12,14
|551.806.477
|% 1,34
|
|EREGL
|19,10
|524.895.920
|% -0,83
|
|PETKM
|6,70
|492.620.401
|% 0,00
|
|GARAN
|7,22
|460.897.961
|% -0,14
|
|EKGYO
|1,82
|196.691.499
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,11
|163.946.335
|% 0,48
|
|PETKM
|6,70
|492.620.401
|% 0,00
|
|GARAN
|7,22
|460.897.961
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,14
|396.890.908
|% 0,28
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2698
|8,2744
|% 0,87
|
|Euro
|9,9970
|10,0036
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,4563
|11,5138
|% 0,51
|
|Frank
|9,0486
|9,1031
|% 0,71
|
|Riyal
|2,1965
|2,2075
|% 0,76
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,26
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,44
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,98
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|67,12
|67,12
|-0,93
|