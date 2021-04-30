ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 13:48
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Raporlar_2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933256
BIST
13:351.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,82
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
13:358,2641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0611
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
13:359,9929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0291
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
13:35469,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,41
|Açılış
|: 469,66
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler13:35
|INTEM
|44,26
|8.350.082
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|669.903
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.889.912
|% 9,96
|
|BERA
|32,74
|74.821.526
|% 9,94
|
|BJKAS
|8,42
|90.899.397
|% 9,92
|
|KRTEK
|11,70
|69.776.380
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,90
|630.171
|% -10,00
|
|SODSN
|25,12
|852.719
|% -9,96
|
|IHGZT
|1,94
|1.864.068
|% -9,77
|
|FRIGO
|27,50
|69.708.897
|% -8,94
|
|KOZAL
|113,90
|717.385.649
|% 5,07
|
|THYAO
|12,14
|537.914.642
|% 1,34
|
|EREGL
|19,12
|477.884.574
|% -0,73
|
|PETKM
|6,68
|467.424.939
|% -0,30
|
|GARAN
|7,24
|406.473.741
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,83
|184.615.108
|% 0,00
|
|PETKM
|6,68
|467.424.939
|% -0,30
|
|YKBNK
|2,11
|146.560.170
|% 0,48
|
|GARAN
|7,24
|406.473.741
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,14
|370.420.042
|% 0,28
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2600
|8,2641
|% 0,74
|
|Euro
|9,9861
|9,9929
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,4566
|11,5140
|% 0,51
|
|Frank
|9,0513
|9,1058
|% 0,74
|
|Riyal
|2,1950
|2,2060
|% 0,69
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-2,91
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,12
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,18
|67,18
|-0,87
|