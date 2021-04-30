ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 13:52
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933257
BIST
13:381.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,42
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
13:388,2635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0605
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
13:389,9939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0301
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
13:38469,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,43
|Açılış
|: 469,68
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler13:38
|INTEM
|44,26
|8.414.790
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|669.903
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.889.912
|% 9,96
|
|BERA
|32,74
|74.983.131
|% 9,94
|
|BJKAS
|8,42
|91.241.783
|% 9,92
|
|KRTEK
|11,70
|69.787.566
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,90
|630.171
|% -10,00
|
|SODSN
|25,12
|852.719
|% -9,96
|
|IHGZT
|1,94
|1.912.584
|% -9,77
|
|FRIGO
|27,42
|70.274.380
|% -9,21
|
|KOZAL
|113,70
|729.052.088
|% 4,89
|
|THYAO
|12,16
|541.122.621
|% 1,50
|
|EREGL
|19,14
|484.235.907
|% -0,62
|
|PETKM
|6,68
|467.555.807
|% -0,30
|
|GARAN
|7,24
|408.591.237
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,83
|184.771.608
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|155.443.139
|% 0,48
|
|PETKM
|6,68
|467.555.807
|% -0,30
|
|GARAN
|7,24
|408.591.237
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,16
|383.528.478
|% 0,56
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2600
|8,2635
|% 0,74
|
|Euro
|9,9736
|9,9939
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,4526
|11,5100
|% 0,47
|
|Frank
|9,0484
|9,1029
|% 0,71
|
|Riyal
|2,1945
|2,2055
|% 0,67
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-3,11
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,24
|67,24
|-0,81
|