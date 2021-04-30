ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 13:54
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Raporlar_2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933259
BIST
14:001.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,73
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
14:008,2744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0714
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
14:0010,0036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0398
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
14:00470,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,18
|Açılış
|: 470,54
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler13:58
|INTEM
|44,26
|8.440.727
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|669.903
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.891.272
|% 9,96
|
|BERA
|32,74
|79.846.134
|% 9,94
|
|DAGHL
|11,41
|2.632.343
|% 9,92
|
|KRTEK
|11,70
|69.894.866
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,90
|630.171
|% -10,00
|
|SODSN
|25,12
|852.719
|% -9,96
|
|IHGZT
|1,94
|1.938.553
|% -9,77
|
|FRIGO
|27,38
|71.699.897
|% -9,34
|
|KOZAL
|114,20
|791.977.270
|% 5,35
|
|THYAO
|12,13
|550.938.962
|% 1,25
|
|EREGL
|19,09
|522.624.248
|% -0,88
|
|PETKM
|6,70
|492.589.731
|% 0,00
|
|GARAN
|7,22
|459.770.578
|% -0,14
|
|EKGYO
|1,82
|196.642.796
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,11
|163.931.614
|% 0,48
|
|PETKM
|6,70
|492.589.731
|% 0,00
|
|GARAN
|7,22
|459.770.578
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,14
|395.142.140
|% 0,28
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2733
|8,2771
|% 0,90
|
|Euro
|10,0016
|10,0077
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,4551
|11,5126
|% 0,50
|
|Frank
|9,0487
|9,1032
|% 0,71
|
|Riyal
|2,1963
|2,2073
|% 0,75
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-2,80
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|-0,00
|
|B. Petrol
|67,06
|67,06
|-0,99
|