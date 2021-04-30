ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 13:56
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933260
BIST
13:451.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,20
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
13:458,2679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0649
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2687
En Düşük
8,1830
13:459,9928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0290
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
13:45469,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,38
|Açılış
|: 469,70
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler13:45
|FORMT
|1,32
|12.378.050
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.416.339
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|669.903
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.891.173
|% 9,96
|
|BERA
|32,74
|77.286.947
|% 9,94
|
|KRTEK
|11,70
|69.828.808
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,90
|630.171
|% -10,00
|
|SODSN
|25,12
|852.719
|% -9,96
|
|IHGZT
|1,94
|1.925.264
|% -9,77
|
|FRIGO
|27,50
|70.839.761
|% -8,94
|
|KOZAL
|113,60
|746.787.579
|% 4,80
|
|THYAO
|12,12
|544.380.320
|% 1,17
|
|EREGL
|19,08
|502.445.557
|% -0,93
|
|PETKM
|6,66
|471.314.715
|% -0,60
|
|GARAN
|7,21
|428.339.961
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,83
|184.879.290
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,10
|155.737.521
|% 0,00
|
|PETKM
|6,66
|471.314.715
|% -0,60
|
|GARAN
|7,21
|428.339.961
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,14
|390.781.131
|% 0,28
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2643
|8,2679
|% 0,79
|
|Euro
|9,9875
|9,9928
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,4495
|11,5069
|% 0,45
|
|Frank
|9,0438
|9,0982
|% 0,66
|
|Riyal
|2,1947
|2,2057
|% 0,68
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,40
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,09
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|67,16
|67,16
|-0,89
|