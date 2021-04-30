ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 13:58
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933262
BIST
13:501.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,64
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
13:508,2693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0663
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2693
En Düşük
8,1830
13:5010,0020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0382
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
13:50470,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,76
|Açılış
|: 470,02
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler13:50
|INTEM
|44,26
|8.416.384
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|669.903
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.891.173
|% 9,96
|
|BERA
|32,74
|78.166.114
|% 9,94
|
|BJKAS
|8,42
|91.443.560
|% 9,92
|
|KRTEK
|11,70
|69.836.600
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,90
|630.171
|% -10,00
|
|SODSN
|25,12
|852.719
|% -9,96
|
|IHGZT
|1,94
|1.930.139
|% -9,77
|
|FRIGO
|27,44
|70.953.495
|% -9,14
|
|KOZAL
|113,50
|750.547.307
|% 4,70
|
|THYAO
|12,13
|545.031.164
|% 1,25
|
|EREGL
|19,06
|507.996.187
|% -1,04
|
|PETKM
|6,66
|471.430.460
|% -0,60
|
|GARAN
|7,21
|438.977.267
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,82
|194.843.397
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,10
|155.759.782
|% 0,00
|
|PETKM
|6,66
|471.430.460
|% -0,60
|
|GARAN
|7,21
|438.977.267
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,14
|392.364.085
|% 0,28
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2664
|8,2693
|% 0,81
|
|Euro
|9,9879
|10,0020
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,4500
|11,5075
|% 0,45
|
|Frank
|9,0471
|9,1016
|% 0,69
|
|Riyal
|2,1958
|2,2068
|% 0,73
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,36
|
|Altın Gr.
|469
|470
|2,29
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,96
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|-0,00
|
|B. Petrol
|67,14
|67,14
|-0,91
|