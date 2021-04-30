ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 14:09
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933273
BIST
14:061.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,43
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
14:068,2709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0679
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
14:0610,0046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0408
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
14:06470,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,54
|Açılış
|: 470,37
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler14:04
|INTEM
|44,26
|8.440.815
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|669.903
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.892.063
|% 9,96
|
|BERA
|32,74
|82.701.979
|% 9,94
|
|KRTEK
|11,70
|69.909.281
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,90
|630.171
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|1.943.608
|% -9,77
|
|FRIGO
|27,46
|72.442.875
|% -9,07
|
|FENER
|27,00
|37.116.873
|% -6,18
|
|KOZAL
|114,10
|800.610.021
|% 5,26
|
|THYAO
|12,15
|555.161.288
|% 1,42
|
|EREGL
|19,13
|534.982.546
|% -0,67
|
|PETKM
|6,70
|496.153.648
|% 0,00
|
|GARAN
|7,22
|462.643.570
|% -0,14
|
|EKGYO
|1,82
|196.873.458
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,11
|164.057.897
|% 0,48
|
|PETKM
|6,70
|496.153.648
|% 0,00
|
|GARAN
|7,22
|462.643.570
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,13
|398.442.285
|% 0,14
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2700
|8,2733
|% 0,86
|
|Euro
|9,9987
|10,0063
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,4617
|11,5192
|% 0,56
|
|Frank
|9,0512
|9,1057
|% 0,74
|
|Riyal
|2,1974
|2,2084
|% 0,80
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-2,80
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|-0,00
|
|B. Petrol
|67,06
|67,06
|-0,99
|