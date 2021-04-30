ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 14:19
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Raporlar_2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933293
BIST
15:341.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,44
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
15:348,2625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0595
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
15:349,9898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0260
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
15:34469,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,29
|Açılış
|: 469,55
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,43
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler15:32
|FORMT
|1,32
|14.252.828
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.506.807
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.947.584
|% 9,96
|
|KRTEK
|11,70
|70.741.759
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|FRIGO
|27,72
|87.391.198
|% -8,21
|
|KOZAL
|114,30
|972.350.378
|% 5,44
|
|EREGL
|19,09
|730.116.195
|% -0,88
|
|PETKM
|6,76
|650.104.647
|% 0,90
|
|THYAO
|12,14
|606.585.374
|% 1,34
|
|GARAN
|7,23
|532.006.434
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|202.148.276
|% -0,55
|
|PETKM
|6,76
|650.104.647
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,11
|195.718.854
|% 0,48
|
|GARAN
|7,23
|532.006.434
|% 0,00
|
|GWIND
|4,91
|304.784.080
|% 4,47
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-3,35
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,20
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|0,00
|
|B. Petrol
|66,57
|66,57
|-1,48
|
Seans Raporu
15:32
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15:44BLCYT
Yüzde 4.13 oranında artışla 19.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 795, 684 adet işlem
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15:43DAGHL
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 248, 716 adet işlem
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15:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 85 kaybederek (% -0.19 ) 1, 463
-
15:42
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KOZAL, EREGL, TRKCM
-
15:42XU100
Endeks 1, 402 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 9, 964.00 milyon TL de