ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 14:34
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933304
BIST
15:521.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,05
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
15:528,2673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0643
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
15:5210,0028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0390
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
15:52470,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,75
|Açılış
|: 470,01
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,43
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler15:52
|FORMT
|1,32
|14.270.123
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.525.662
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|PRKME
|5,63
|24.247.558
|% 9,96
|
|KRTEK
|11,70
|70.854.606
|% -10,00
|
|VAKFN
|26,28
|103.809.437
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|114,50
|1.011.391.781
|% 5,63
|
|EREGL
|19,15
|761.294.526
|% -0,57
|
|PETKM
|6,74
|658.520.596
|% 0,60
|
|THYAO
|12,15
|633.816.088
|% 1,42
|
|GARAN
|7,23
|538.485.854
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|202.667.723
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,12
|211.399.933
|% 0,95
|
|PETKM
|6,74
|658.520.596
|% 0,60
|
|GARAN
|7,23
|538.485.854
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,21
|469.127.706
|% 1,26
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2644
|8,2673
|% 0,78
|
|Euro
|9,9972
|10,0028
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,4339
|11,4913
|% 0,31
|
|Frank
|9,0366
|9,0910
|% 0,58
|
|Riyal
|2,1963
|2,2073
|% 0,75
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,44
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,06
|
|B. Petrol
|66,73
|66,73
|-1,32
|
Seans Raporu
15:52
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16:07XU100
Endeks 1, 402 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 10, 427.00 milyon TL de
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16:04KOZAL
Yüzde 5.54 oranında artışla 114.40 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 991, 660 adet işlem
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16:03BJKAS
Yüzde 9.92 oranında artışla 8.42 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 208, 699 adet işlem