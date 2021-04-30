ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 14:37
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933306
BIST
15:511.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,73
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
15:518,2673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0643
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
15:5110,0028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0390
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
15:51470,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,75
|Açılış
|: 470,01
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,43
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler15:49
|FORMT
|1,32
|14.267.991
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.525.662
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|PRKME
|5,63
|21.532.775
|% 9,96
|
|VAKFN
|26,28
|103.487.034
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|70.846.006
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|114,50
|1.003.928.557
|% 5,63
|
|EREGL
|19,11
|750.533.679
|% -0,78
|
|PETKM
|6,75
|656.906.484
|% 0,75
|
|THYAO
|12,16
|632.489.564
|% 1,50
|
|GARAN
|7,22
|538.077.613
|% -0,14
|
|EKGYO
|1,82
|202.507.603
|% -0,55
|
|PETKM
|6,75
|656.906.484
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,11
|201.609.551
|% 0,48
|
|GARAN
|7,22
|538.077.613
|% -0,14
|
|GWIND
|4,87
|318.381.381
|% 3,62
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2619
|8,2649
|% 0,75
|
|Euro
|9,9915
|9,9972
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,4280
|11,4853
|% 0,26
|
|Frank
|9,0357
|9,0901
|% 0,57
|
|Riyal
|2,1957
|2,2067
|% 0,72
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-3,37
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,06
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,02
|
|B. Petrol
|66,68
|66,68
|-1,37
|
Seans Raporu
15:49
daha fazla
-
16:05ODAS
Yüzde 4.66 oranında artışla 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 613, 501 adet işlem
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16:04KOZAL
Yüzde 5.54 oranında artışla 114.40 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 991, 660 adet işlem
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16:03BJKAS
Yüzde 9.92 oranında artışla 8.42 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 208, 699 adet işlem
-
16:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 35 kaybederek (% -0.11 ) 1, 211
-
16:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TIRE, CANTE, PRKME, BJKAS, MERIT, KSTUR, FORMT, BERA, INTEM, DAGHL