ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 14:44
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933314
BIST
15:581.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
15:588,2741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0711
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
15:5810,0125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0487
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
15:58469,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,35
|Açılış
|: 469,60
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,43
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler15:58
|FORMT
|1,32
|14.272.921
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.545.224
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|PRKME
|5,63
|24.409.020
|% 9,96
|
|VAKFN
|26,28
|104.030.215
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|70.866.832
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|114,10
|1.035.178.511
|% 5,26
|
|EREGL
|19,13
|767.749.010
|% -0,67
|
|PETKM
|6,71
|673.704.398
|% 0,15
|
|THYAO
|12,17
|637.874.823
|% 1,59
|
|GARAN
|7,24
|556.954.895
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,82
|204.737.603
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,11
|211.737.914
|% 0,48
|
|PETKM
|6,71
|673.704.398
|% 0,15
|
|GARAN
|7,24
|556.954.895
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,20
|476.759.390
|% 1,12
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2677
|8,2741
|% 0,87
|
|Euro
|9,9997
|10,0125
|% 0,49
|
|Sterlin
|11,4304
|11,4878
|% 0,28
|
|Frank
|9,0328
|9,0872
|% 0,53
|
|Riyal
|2,1963
|2,2073
|% 0,75
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,44
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,06
|
|B. Petrol
|66,73
|66,73
|-1,32
|
Seans Raporu
15:58
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