ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 14:46
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933321
BIST
16:011.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
16:018,2753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0723
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
16:0110,0309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0671
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0309
En Düşük
9,9251
16:01470,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,07
|Açılış
|: 470,32
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,43
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler16:01
|FORMT
|1,32
|14.276.395
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.545.224
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|PRKME
|5,63
|24.457.754
|% 9,96
|
|VAKFN
|26,28
|104.069.188
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|70.869.184
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|114,10
|1.037.978.628
|% 5,26
|
|EREGL
|19,12
|769.679.088
|% -0,73
|
|PETKM
|6,71
|675.779.715
|% 0,15
|
|THYAO
|12,16
|643.785.392
|% 1,50
|
|GARAN
|7,24
|565.129.427
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,82
|205.277.643
|% -0,55
|
|PETKM
|6,71
|675.779.715
|% 0,15
|
|YKBNK
|2,12
|211.858.257
|% 0,95
|
|GARAN
|7,24
|565.129.427
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,21
|477.004.771
|% 1,26
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2687
|8,2753
|% 0,88
|
|Euro
|9,9796
|10,0309
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,4333
|11,4906
|% 0,31
|
|Frank
|9,0360
|9,0904
|% 0,57
|
|Riyal
|2,1968
|2,2079
|% 0,78
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,44
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,46
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,17
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,05
|
|B. Petrol
|66,85
|66,85
|-1,20
|
Seans Raporu
16:01
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16:17
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