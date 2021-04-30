ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor
30.04.2021 14:12
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933278
BIST
15:481.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
15:488,2614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0584
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
15:4810,0066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0428
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
15:48469,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,54
|Açılış
|: 469,68
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,43
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler15:48
|FORMT
|1,32
|14.268.848
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.525.662
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.971.735
|% 9,96
|
|VAKFN
|26,28
|103.667.998
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|70.852.336
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|114,50
|1.009.221.576
|% 5,63
|
|EREGL
|19,12
|756.527.890
|% -0,73
|
|PETKM
|6,75
|658.491.315
|% 0,75
|
|THYAO
|12,16
|632.946.505
|% 1,50
|
|GARAN
|7,22
|538.474.966
|% -0,14
|
|EKGYO
|1,82
|202.651.014
|% -0,55
|
|PETKM
|6,75
|658.491.315
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,10
|201.683.180
|% 0,00
|
|GARAN
|7,22
|538.474.966
|% -0,14
|
|GWIND
|4,87
|318.802.757
|% 3,62
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2594
|8,2614
|% 0,71
|
|Euro
|9,9896
|10,0066
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,4332
|11,4905
|% 0,30
|
|Frank
|9,0368
|9,0912
|% 0,58
|
|Riyal
|2,1960
|2,2070
|% 0,73
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,41
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,56
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|0,00
|
|B. Petrol
|66,67
|66,67
|-1,38
|
Seans Raporu
15:48
daha fazla
-
16:04KOZAL
Yüzde 5.54 oranında artışla 114.40 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 991, 660 adet işlem
-
16:03BJKAS
Yüzde 9.92 oranında artışla 8.42 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 208, 699 adet işlem
-
16:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 35 kaybederek (% -0.11 ) 1, 211
-
16:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TIRE, CANTE, PRKME, BJKAS, MERIT, KSTUR, FORMT, BERA, INTEM, DAGHL
-
16:02
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKFN, UZERB, KRTEK, MMCAS