***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıREFORM BAĞIMSIZ DENETİM A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01/01/2020-31/12/2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi22/04/2020Tescil Tarihi29/04/2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su04/05/2020 Tarih ve 10070 numaralı sicil gazetesiAçıklamalar22.04.2020 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul kararı ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürülüğü 04/05/2020 Tarih ve 10070 numaralı tesciline istinaden 2020 yılı bağımısız denetim kuruluşu olarak REFORM BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842964BIST