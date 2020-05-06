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***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

06.05.2020 12:11
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***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
REFORM BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2020-31/12/2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22/04/2020
Tescil Tarihi
29/04/2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
04/05/2020 Tarih ve 10070 numaralı sicil gazetesi
Açıklamalar

22.04.2020 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul kararı ve  İstanbul Ticaret Sicil Müdürülüğü  04/05/2020 Tarih ve 10070  numaralı tesciline istinaden 2020 yılı bağımısız denetim kuruluşu olarak REFORM  BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. seçilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842964


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Frank 7,3113 7,3554 % 0,86  
Riyal 1,8997 1,9093 % 1,05  
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Cumhuriyet 2.512 2.561 20,50  
Tam 2.586 2.627 25,00  
Yarım 1.262 1.284 12,20  
Çeyrek 629 642 6,10  
Gümüş.Ons 15,08 15,11 0,13  
Gümüş Gr. 3,47 3,48 0,06  
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