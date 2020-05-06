***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.05.2020 12:11
***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
REFORM BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2020-31/12/2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22/04/2020
Tescil Tarihi
29/04/2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
04/05/2020 Tarih ve 10070 numaralı sicil gazetesi
Açıklamalar
22.04.2020 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul kararı ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürülüğü 04/05/2020 Tarih ve 10070 numaralı tesciline istinaden 2020 yılı bağımısız denetim kuruluşu olarak REFORM BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842964
BIST
11:5898.623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -114,45
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
98.949
En Düşük
98.069
11:587,1596
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0854
|Açılış
|: 31,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,9700
|
7,1666
En Düşük
7,0607
11:587,7363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0664
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
7,7454
En Düşük
7,6497
11:583,48
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 0,07
|Açılış
|: 3,48
|
|Önceki Kapanış
|: 3,41
|
3,49
En Düşük
3,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.073.151
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|5.191.766
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|413.037
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|186.342
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|164.143
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|114.974.514
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,30
|110.981.524
|% -9,62
|
|MAALT
|74,20
|8.970.781
|% -9,57
|
|ERSU
|4,40
|20.319.521
|% -8,52
|
|PINSU
|5,28
|20.679.389
|% -8,01
|
|KRDMD
|2,37
|392.155.887
|% 4,87
|
|GARAN
|8,06
|224.302.388
|% -0,98
|
|ASELS
|27,18
|223.792.715
|% 0,44
|
|KOZAA
|12,23
|148.343.717
|% 2,60
|
|ODAS
|1,85
|144.275.303
|% 2,21
|
|KRDMD
|2,37
|392.155.887
|% 4,87
|
|ODAS
|1,85
|144.275.303
|% 2,21
|
|KARSN
|1,83
|121.819.453
|% 5,78
|
|PETKM
|3,51
|141.219.779
|% 0,86
|
|TEKTU
|1,28
|47.539.187
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8275
|8,8717
|% 0,57
|
|Frank
|7,3113
|7,3554
|% 0,86
|
|Riyal
|1,8997
|1,9093
|% 1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-1,07
|
|Altın Gr.
|392
|392
|3,47
|
|Cumhuriyet
|2.512
|2.561
|20,50
|
|Tam
|2.586
|2.627
|25,00
|
|Yarım
|1.262
|1.284
|12,20
|
|Çeyrek
|629
|642
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|15,08
|15,11
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,06
|
|B. Petrol
|31,77
|31,77
|0,80
|