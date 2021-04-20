***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.04.2021 13:15
***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
13/04/2021
Tescil Tarihi
20/04/2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
20/04/2021 Tarih ve 10313 Numaralı Sicil Gazetesi
Açıklamalar
13.04.2021 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul kararı ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürülüğü 20/04/2020 Tarih ve 10313 numaralı tesciline istinaden 2021 yılı bağımısız denetim kuruluşu olarak ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M. A.Ş.. seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929613
BIST
13:411.373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,19
|Açılış
|: 1.376
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|Önceki Kapanış
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1.386
En Düşük
1.357
13:418,1134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
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|Açılış
|: 8,0950
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|Önceki Kapanış
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8,1334
En Düşük
8,0681
13:419,7806
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 9,6900
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9,8174
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 460,54
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462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler13:41
|SNPAM
|19,14
|546.466
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|31.406.117
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.842.182
|% 9,88
|
|OYAYO
|8,03
|8.312.947
|% 5,80
|
|DESA
|15,23
|20.163.965
|% 5,76
|
|SAMAT
|4,23
|13.200.497
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|50.163.514
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|166.568
|% -10,00
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|ORMA
|32,84
|351.608
|% -9,98
|
|AYES
|13,83
|253.608
|% -9,96
|
|GARAN
|7,12
|872.741.426
|% 1,71
|
|EREGL
|18,05
|680.700.791
|% -0,61
|
|PETKM
|6,58
|499.903.089
|% -0,45
|
|KRDMD
|7,23
|428.439.879
|% -0,69
|
|EKGYO
|1,83
|336.535.328
|% -1,61
|
|EKGYO
|1,83
|336.535.328
|% -1,61
|
|TSKB
|1,27
|172.501.448
|% -1,55
|
|GARAN
|7,12
|872.741.426
|% 1,71
|
|YKBNK
|2,13
|239.554.741
|% 2,40
|
|SKBNK
|1,09
|96.929.557
|% -1,80
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1099
|8,1134
|% 0,31
|
|Euro
|9,7735
|9,7806
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,3044
|11,3611
|% 0,26
|
|Frank
|8,8222
|8,8753
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1556
|2,1664
|% 0,28
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-2,81
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|Altın Gr.
|462
|462
|1,49
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|0,00
|
|Tam
|3.043
|3.119
|3,89
|
|Yarım
|1.471
|1.509
|1,88
|
|Çeyrek
|738
|754
|0,94
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|0,02
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|Gümüş Gr.
|6,76
|6,76
|0,05
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|B. Petrol
|67,73
|67,73
|0,68
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