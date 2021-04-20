Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

20.04.2021 13:15



***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
13/04/2021
Tescil Tarihi
20/04/2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
20/04/2021 Tarih ve 10313 Numaralı Sicil Gazetesi
Açıklamalar

13.04.2021 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul kararı ve  İstanbul Ticaret Sicil Müdürülüğü  20/04/2020 Tarih ve 10313  numaralı tesciline istinaden 2021 yılı bağımısız denetim kuruluşu olarak ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M. A.Ş.. seçilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929613


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:411.373
Değişim :  -0,30% |  -4,19
Açılış :  1.376  
Önceki Kapanış :  1.377  
En Yüksek
1.386 En Düşük
1.357
BIST En Aktif Hisseler13:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNPAM 19,14 546.466 % 10,00  
INVEO 111,90 31.406.117 % 9,92  
ATLAS 1,89 14.842.182 % 9,88  
OYAYO 8,03 8.312.947 % 5,80  
DESA 15,23 20.163.965 % 5,76  
daha fazla
13:41 Alış Satış %  
Dolar 8,1099 8,1134 % 0,31  
Euro 9,7735 9,7806 % 0,43  
Sterlin 11,3044 11,3611 % 0,26  
Frank 8,8222 8,8753 % 0,27  
Riyal 2,1556 2,1664 % 0,28  
daha fazla
13:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.769 -2,81  
Altın Gr. 462 462 1,49  
Cumhuriyet 3.054 3.100 0,00  
Tam 3.043 3.119 3,89  
Yarım 1.471 1.509 1,88  
Çeyrek 738 754 0,94  
Gümüş.Ons 25,83 25,86 0,02  
Gümüş Gr. 6,76 6,76 0,05  
B. Petrol 67,73 67,73 0,68  
Seans Raporu 13:41
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru