***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M. A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi13/04/2021Tescil Tarihi20/04/2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su20/04/2021 Tarih ve 10313 Numaralı Sicil GazetesiAçıklamalar13.04.2021 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul kararı ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürülüğü 20/04/2020 Tarih ve 10313 numaralı tesciline istinaden 2021 yılı bağımısız denetim kuruluşu olarak ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M. A.Ş.. seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929613BIST