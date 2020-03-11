***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
11.03.2020 14:18
***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2019-31.12.2019 ALB Menkul Değerler A.Ş Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826940
BIST
14:13100.833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -229,35
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
14:136,1675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0110
|Açılış
|: 6,1690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
14:136,9927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0451
|Açılış
|: 6,9740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
14:13330,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 3,87
|Açılış
|: 330,46
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
330,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,25
|33.947.350
|% 17,19
|
|ECILC
|3,87
|169.295.099
|% 16,22
|
|SELEC
|7,09
|77.396.259
|% 15,28
|
|DEVA
|9,52
|114.801.868
|% 14,84
|
|BIZIM
|8,88
|21.832.359
|% 12,69
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|OYAYO
|4,78
|612.127
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.576.769
|% -14,74
|
|TSPOR
|4,08
|202.388.571
|% -14,47
|
|MARTI
|0,66
|2.796.314
|% -13,16
|
|ASELS
|25,48
|714.188.556
|% -1,62
|
|THYAO
|9,78
|450.788.685
|% -1,91
|
|GARAN
|9,47
|262.058.319
|% 1,28
|
|TSPOR
|4,08
|202.388.571
|% -14,47
|
|GSRAY
|2,30
|184.921.057
|% -10,51
|
|IHLGM
|1,12
|110.518.366
|% -5,88
|
|ODAS
|1,60
|153.764.134
|% -6,98
|
|CEMAS
|0,92
|87.728.866
|% -8,00
|
|ADESE
|1,30
|112.363.523
|% 4,00
|
|GSRAY
|2,30
|184.921.057
|% -10,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9428
|7,9827
|% 0,20
|
|Frank
|6,5698
|6,6093
|% 0,71
|
|Riyal
|1,6382
|1,6464
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|18,60
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,70
|
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|26,00
|
|Tam
|2.178
|2.232
|22,40
|
|Yarım
|1.052
|1.080
|10,84
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,42
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,11
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,05
|
|B. Petrol
|36,35
|36,35
|-0,87
|