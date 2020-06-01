***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 25.000.000 23.955 11.900.496 5.481.724 16.050.430 58.456.605 58.456.605Transferler16 492.909 15.557.521 -16.050.430 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.630.900 4.635.822 4.635.822Dönem Karı (Zararı)23 4.630.900 4.630.900 4.630.900Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16-15-22 4.922 4.922 4.922Dönem Sonu Bakiyeler16 25.000.000 28.877 12.393.405 21.039.245 4.630.900 63.092.427 63.092.427Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 25.000.000 35.474 12.393.405 21.039.245 11.497.799 69.965.923 69.965.923Transferler16 11.497.799 -11.497.799Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-42.001 8.885.450 8.843.449 8.843.449Dönem Karı (Zararı)23 8.885.450 8.885.450 8.522.103Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16-15-22 -42.001 -42.001 -42.001Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -6.527 12.393.405 32.537.044 8.885.450 78.809.372 78.809.372Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.131.669 13.254.545Dönem Karı (Zararı)23 8.885.450 4.630.900Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23 8.885.450 4.630.900Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.685.411 1.689.685Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13-14-18 362.438 401.662Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15 91.698 53.447Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 91.698 53.447Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-127.739 -70.841Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -141.547 -89.282Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 13.808 18.441Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 1.469.372 1.307.308Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 -110.358 -1.891İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.846.579 7.268.193Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -5.144.584 -5.361.073İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -5.144.584 -5.361.073Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -7.302.594 6.534.723İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8-6 -19.097.284 -85.877İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 11.794.690 6.620.600Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -152.802 -137.329Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 4.741.433 6.352.637İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 4.741.433 6.352.637Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 195 -569Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 11.773 -120.196İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 11.773 -120.196Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.724.282 13.588.778Ödenen Faiz21 -13.808 -18.441Alınan Faiz21 56.599 89.282Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -27.691Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -1.635.404 -377.383YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI86.555 -4.843.468Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12-20 368.691 6.534Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12-20 368.691 6.534Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -282.136 -1.650.002Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -282.136 -1.650.002Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -3.200.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.067 -13.434Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -18.067 -13.434YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.200.157 8.397.643NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.200.157 8.397.643DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.556.321 14.134.246DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.756.478 22.531.889Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 16.424.846 14.556.321Ticari Alacaklar7 24.872.013 19.727.429İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 24.872.013 19.727.429Diğer Alacaklar8-6 51.339.890 44.035.943İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 20.724.802 1.542.570İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 30.615.088 42.493.373Peşin Ödenmiş Giderler9 205.612 52.861İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 205.612 52.861ARA TOPLAM92.842.361 78.372.554TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR92.842.361 78.372.554DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar8 1.478.929 1.395.334İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.478.929 1.395.334Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 4.000.654 4.024.624Maddi Duran Varlıklar12 4.724.241 4.988.726Tesis, Makine ve Cihazlar12 56.058 60.730Taşıtlar12 3.370.384 3.842.375Mobilya ve Demirbaşlar12 1.297.799 1.085.621Kullanım Hakkı Varlıkları14 145.999 166.856Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 185.052 214.375Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 185.052 214.375Peşin Ödenmiş Giderler9 11.825 11.774İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 11.825 11.774TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.063.954 12.318.943TOPLAM VARLIKLAR104.906.315 90.691.497KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 87.271 81.039İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 87.271 81.039Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 87.271 81.039Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Ticari Borçlar7 22.525.366 17.115.565İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 22.525.366 17.115.565Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 4.092 3.897Diğer Borçlar8 147.640 135.867İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 147.640 135.867Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 1.441.857 1.635.404Kısa Vadeli Karşılıklar15 831.597 810.568Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 355.311 334.282Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 476.286 476.286ARA TOPLAM25.037.823 19.782.340TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.037.823 19.782.340UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 84.690 108.989İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 84.690 108.989Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 84.690 108.989Uzun Vadeli Karşılıklar15 285.185 172.515Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 285.185 172.515Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 689.245 661.730TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.059.120 943.234TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER26.096.943 20.725.574ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar78.809.372 69.965.923Ödenmiş Sermaye16 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -6.527 35.474Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -6.527 35.474Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -6.527 35.474Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 12.393.405 12.393.405Yasal Yedekler16 12.393.405 12.393.405Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 32.537.044 21.039.245Net Dönem Karı veya Zararı23 8.885.450 11.497.799TOPLAM ÖZKAYNAKLAR78.809.372 69.965.923TOPLAM KAYNAKLAR104.906.315 90.691.497Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 6.241.898 3.753.154TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17 6.241.898 3.753.154BRÜT KAR (ZARAR)6.241.898 3.753.154Genel Yönetim Giderleri18 -1.931.467 -1.730.792Pazarlama Giderleri18 -324.827 -247.395Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 11.317.920 25.031.021Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -5.118.354 -20.940.512ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.185.170 5.865.476Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 195.306 60.447FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.380.476 5.925.923Finansman Gelirleri21 30.726Finansman Giderleri21 -13.808 -18.441SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.366.668 5.938.208Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.481.218 -1.307.308Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -1.441.857 -1.051.662Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -39.361 -255.646SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.885.450 4.630.900DÖNEM KARI (ZARARI)8.885.450 4.630.900Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları23 8.885.450 4.630.900Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-42.001 4.922Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -53.847 6.310Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler11.846 -1.388Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 11.846 -1.388Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-42.001 4.922TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.843.449 4.635.822Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.843.449 4.635.822http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848117BIST