***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2020 16:22
***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 23.955 11.900.496 5.481.724 16.050.430 58.456.605 58.456.605
Transferler
16 492.909 15.557.521 16.050.430
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.763 6.413.678 6.417.441 6.417.441
Dönem Karı (Zararı)
23 6.413.678 6.413.678 6.413.678
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15-22 3.763 3.763 3.763
Dönem Sonu Bakiyeler
16 25.000.000 27.718 12.393.405 21.039.245 6.413.678 64.874.046 64.874.046
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 25.000.000 35.474 12.393.405 21.039.245 11.497.799 69.965.923 69.965.923
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
16 11.497.799 -11.497.799 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-72.370 20.544.054 20.471.684 20.471.684
Dönem Karı (Zararı)
23 20.544.054 20.544.054 20.544.054
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15-22 -72.370 -72.370 -72.370
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 25.000.000 -36.896 12.393.405 32.537.044 20.544.054 90.437.607 90.437.607
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.072.512 -1.971.796
Dönem Karı (Zararı)
23 20.544.054 6.413.678
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 20.544.054 6.413.678
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.087.923 2.134.211
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 684.923 851.347
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-357.581 212.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -186.414 48.087
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -171.167 164.262
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-712.816 -150.728
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -712.816 -186.577
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 0 35.849
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 2.640.402 1.811.716
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-167.005 -590.473
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -167.005 -590.473
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.126.603 -9.535.017
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -16.617.106 -5.389.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -16.617.106 -5.389.643
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 6.165.271 -8.865.026
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-6 -19.009.212 -1.212.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 25.174.483 -7.652.068
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -87.635 -101.093
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 16.609.207 4.895.434
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 16.609.207 4.895.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 537 -569
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 56.329 -74.120
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 56.329 -74.120
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.758.580 -987.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -50.664 -55.807
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -1.635.404 -928.861
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-980.019 -4.073.068
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışında