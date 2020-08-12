***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 25.000.000 23.955 11.900.496 5.481.724 16.050.430 58.456.605 58.456.605Transferler16 492.909 15.557.521 16.050.430Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.763 6.413.678 6.417.441 6.417.441Dönem Karı (Zararı)23 6.413.678 6.413.678 6.413.678Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15-22 3.763 3.763 3.763Dönem Sonu Bakiyeler16 25.000.000 27.718 12.393.405 21.039.245 6.413.678 64.874.046 64.874.046Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 25.000.000 35.474 12.393.405 21.039.245 11.497.799 69.965.923 69.965.923Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler16 11.497.799 -11.497.799 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-72.370 20.544.054 20.471.684 20.471.684Dönem Karı (Zararı)23 20.544.054 20.544.054 20.544.054Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15-22 -72.370 -72.370 -72.370Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16 25.000.000 -36.896 12.393.405 32.537.044 20.544.054 90.437.607 90.437.607Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.072.512 -1.971.796Dönem Karı (Zararı)23 20.544.054 6.413.678Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23 20.544.054 6.413.678Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.087.923 2.134.211Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 684.923 851.347Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-357.581 212.349Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -186.414 48.087Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -171.167 164.262Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-712.816 -150.728Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -712.816 -186.577Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 0 35.849Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 2.640.402 1.811.716Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-167.005 -590.473Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 -167.005 -590.473İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.126.603 -9.535.017Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -16.617.106 -5.389.643İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -16.617.106 -5.389.643Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 6.165.271 -8.865.026İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8-6 -19.009.212 -1.212.958İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 25.174.483 -7.652.068Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -87.635 -101.093Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 16.609.207 4.895.434İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 16.609.207 4.895.434Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 537 -569Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 56.329 -74.120İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 56.329 -74.120Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları28.758.580 -987.128Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -50.664 -55.807Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -1.635.404 -928.861YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-980.019 -4.073.068Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışında