***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2020 14:44
***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 23.955 11.900.496 5.481.724 16.050.430 58.456.605 58.456.605
Transferler
16 492.909 15.557.521 -16.050.430
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.472 8.163.952 8.172.424 8.172.424
Dönem Karı (Zararı)
23 8.163.952 8.163.952 8.163.952
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15 8.472 8.472 8.472
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 32.427 12.393.405 21.039.245 8.163.952 66.629.029 66.629.029
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 35.474 12.393.405 21.039.245 11.497.799 69.965.923 69.965.923
Transferler
16 11.497.799 -11.497.799
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-143.732 32.264.509 32.120.777 32.120.777
Dönem Karı (Zararı)
23 32.264.509 32.264.509 32.264.509
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -143.732 -143.732 -143.732
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -108.258 12.393.405 32.537.044 32.264.509 102.086.700 102.086.700
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.977.815 1.979.938
Dönem Karı (Zararı)
32.264.509 8.163.952
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 32.264.509 8.163.952
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.662.613 3.053.232
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 1.040.065 1.296.949
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-346.160 257.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -174.993 59.103
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -171.167 198.203
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.379.165 -243.034
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.379.165 -295.179
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 52.145
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 2.632.952
BIST