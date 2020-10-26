***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 23.955 11.900.496 5.481.724 16.050.430 58.456.605 58.456.605Transferler16 492.909 15.557.521 -16.050.430Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.472 8.163.952 8.172.424 8.172.424Dönem Karı (Zararı)23 8.163.952 8.163.952 8.163.952Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15 8.472 8.472 8.472Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 32.427 12.393.405 21.039.245 8.163.952 66.629.029 66.629.029Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 35.474 12.393.405 21.039.245 11.497.799 69.965.923 69.965.923Transferler16 11.497.799 -11.497.799Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-143.732 32.264.509 32.120.777 32.120.777Dönem Karı (Zararı)23 32.264.509 32.264.509 32.264.509Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)15 -143.732 -143.732 -143.732Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -108.258 12.393.405 32.537.044 32.264.509 102.086.700 102.086.700Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI31.977.815 1.979.938Dönem Karı (Zararı)32.264.509 8.163.952Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23 32.264.509 8.163.952Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.662.613 3.053.232Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 1.040.065 1.296.949Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-346.160 257.306Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -174.993 59.103Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -171.167 198.203Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.379.165 -243.034Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -1.379.165 -295.179Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 52.145Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 2.632.952BIST