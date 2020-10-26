Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2020 14:44
GÜNCEL HABERLER



***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 23.955 11.900.496 5.481.724 16.050.430 58.456.605 58.456.605
Transferler
16 492.909 15.557.521 -16.050.430
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.472 8.163.952 8.172.424 8.172.424
Dönem Karı (Zararı)
23 8.163.952 8.163.952 8.163.952
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15 8.472 8.472 8.472
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 32.427 12.393.405 21.039.245 8.163.952 66.629.029 66.629.029
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 35.474 12.393.405 21.039.245 11.497.799 69.965.923 69.965.923
Transferler
16 11.497.799 -11.497.799
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-143.732 32.264.509 32.120.777 32.120.777
Dönem Karı (Zararı)
23 32.264.509 32.264.509 32.264.509
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -143.732 -143.732 -143.732
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -108.258 12.393.405 32.537.044 32.264.509 102.086.700 102.086.700


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.977.815 1.979.938
Dönem Karı (Zararı)
32.264.509 8.163.952
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 32.264.509 8.163.952
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.662.613 3.053.232
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 1.040.065 1.296.949
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-346.160 257.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -174.993 59.103
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -171.167 198.203
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.379.165 -243.034
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.379.165 -295.179
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 52.145
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 2.632.952
BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:191.159
Değişim :  -2,68% |  -31,89
Açılış :  1.184  
Önceki Kapanış :  1.191  
En Yüksek
1.184 En Düşük
1.144
BIST En Aktif Hisseler17:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 49,52 264.113.351 % 10,00  
KARTN 1.362,00 248.237.801 % 10,00  
EGCYO 1,76 496.718 % 10,00  
ROYAL 3,63 1.658.754 % 10,00  
LINK 48,48 7.058.203 % 9,98  
daha fazla
17:16 Alış Satış %  
Dolar 8,0832 8,0875 % 1,51  
Euro 9,5507 9,5580 % 1,15  
Sterlin 10,4845 10,5370 % 1,18  
Frank 8,8735 8,9270 % 1,11  
Riyal 2,1494 2,1602 % 1,48  
daha fazla
17:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.904 1.905 2,50  
Altın Gr. 496 496 8,86  
Cumhuriyet 3.271 3.320 63,00  
Tam 3.264 3.345 54,81  
Yarım 1.577 1.618 26,51  
Çeyrek 791 809 13,25  
Gümüş.Ons 24,40 24,44 -0,18  
Gümüş Gr. 6,35 6,36 0,05  
B. Petrol 41,02 41,02 -1,05  
Seans Raporu 17:16
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru