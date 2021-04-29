***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2021 16:14
***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
34 25.000.000 35.474 12.393.405 21.039.245 11.497.799 69.965.923 69.965.923
Transferler
34 11.497.799 -11.497.799
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34 -42.001 8.885.450 8.843.449 8.843.449
Dönem Sonu Bakiyeler
34 25.000.000 -6.527 12.393.405 32.537.044 8.885.450 78.809.372 78.809.372
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
34 25.000.000 -121.632 12.393.405 32.537.044 30.757.103 100.565.920 100.565.920
Transferler
34 30.757.103 -30.757.103
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34 35.724 11.212.265 11.247.989 11.247.989
Dönem Sonu Bakiyeler
34 25.000.000 -85.908 12.393.405 63.294.147 11.212.265 111.813.909 111.813.909
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.731.903 1.131.669
Dönem Karı (Zararı)
11.212.265 8.885.450
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24 11.212.265 8.885.450
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.628.907 1.685.411
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 427.618 362.438
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
134.114 91.698
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9-11 134.114 91.698
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -127.739
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
51 0 -141.547
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
51 0 13.808
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30-34 2.067.175 1.469.372
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
50 0 -110.358
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.704.366 -7.846.579
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
15 -14.100.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.012.596 -5.144.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 4.012.596 -5.144.584
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.677.612 -7.302.594
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
16-17 -1.141.448 -19.097.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
16-17 -11.536.164 11.794.690
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 0 -152.802
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.227.198 4.741.433
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -9.227.198 4.741.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 0 195
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
287.848 11.773
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11-31-33 287.848 11.773
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.863.194 2.724.282
Ödenen Faiz
51 0 -13.808
Alınan Faiz
51 0 56.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
31 -28.240
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
54 -840.469 -1.635.404
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
296.240 86.555
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
563.166 368.691
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20-21 563.166 368.691
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-266.926 -282.136
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -104.425 -282.136
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -162.501
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -18.067
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
23 0 -18.067
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.435.663 1.200.157
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.435.663 1.200.157
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 46.196.405 14.556.321
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 27.760.742 15.756.478
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 27.760.742 46.196.405
Ticari Alacaklar
9 41.534.553 45.547.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 41.534.553 45.547.149
Diğer Alacaklar
11 54.895.781 42.574.643
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 24.682.247 23.540.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 30.213.534 19.033.844
Peşin Ödenmiş Giderler
15 297.632 697
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 297.632 697
ARA TOPLAM
124.488.708 134.318.894
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
124.488.708 134.318.894
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 15.617.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
11 1.719.122 1.634.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.719.122 1.634.869
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 2.850.000 2.850.000
Maddi Duran Varlıklar
20 5.454.965 6.311.964
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 253.726 120.585
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 253.726 120.585
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 2.962 27.676
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
54 269.178 116.912
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.167.207 12.579.260
TOPLAM VARLIKLAR
150.655.915 146.898.154
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
9 34.973.938 44.201.136
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 34.973.938 44.201.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 5.754 6.855
Diğer Borçlar
33 686.266 426.233
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
33 686.266 426.233
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 2.228.372 840.469
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 579.403 517.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 245.368 212.704
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 334.035 305.119
ARA TOPLAM
38.473.733 45.992.516
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.473.733 45.992.516
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
31 368.273 339.718
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
368.273 339.718
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
38.842.006 46.332.234
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34 111.813.909 100.565.920
Ödenmiş Sermaye
34 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -85.908 -121.632
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -85.908 -121.632
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -85.908 -121