***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34 25.000.000 35.474 12.393.405 21.039.245 11.497.799 69.965.923 69.965.923Transferler34 11.497.799 -11.497.799Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34 -42.001 8.885.450 8.843.449 8.843.449Dönem Sonu Bakiyeler34 25.000.000 -6.527 12.393.405 32.537.044 8.885.450 78.809.372 78.809.372Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34 25.000.000 -121.632 12.393.405 32.537.044 30.757.103 100.565.920 100.565.920Transferler34 30.757.103 -30.757.103Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34 35.724 11.212.265 11.247.989 11.247.989Dönem Sonu Bakiyeler34 25.000.000 -85.908 12.393.405 63.294.147 11.212.265 111.813.909 111.813.909Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.731.903 1.131.669Dönem Karı (Zararı)11.212.265 8.885.450Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)24 11.212.265 8.885.450Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.628.907 1.685.411Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47-48 427.618 362.438Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler134.114 91.698Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9-11 134.114 91.698Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 -127.739Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler51 0 -141.547Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler51 0 13.808Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30-34 2.067.175 1.469.372Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler50 0 -110.358İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-31.704.366 -7.846.579Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)15 -14.100.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.012.596 -5.144.584İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 4.012.596 -5.144.584Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.677.612 -7.302.594İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)16-17 -1.141.448 -19.097.284İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)16-17 -11.536.164 11.794.690Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 0 -152.802Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.227.198 4.741.433İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -9.227.198 4.741.433Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 0 195Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler287.848 11.773İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11-31-33 287.848 11.773Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-17.863.194 2.724.282Ödenen Faiz51 0 -13.808Alınan Faiz51 0 56.599Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler31 -28.240Vergi İadeleri (Ödemeleri)54 -840.469 -1.635.404YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI296.240 86.555Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri563.166 368.691Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20-21 563.166 368.691Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-266.926 -282.136Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -104.425 -282.136Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -162.501FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -18.067Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları23 0 -18.067YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.435.663 1.200.157NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.435.663 1.200.157DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 46.196.405 14.556.321DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 27.760.742 15.756.478Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 27.760.742 46.196.405Ticari Alacaklar9 41.534.553 45.547.149İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 41.534.553 45.547.149Diğer Alacaklar11 54.895.781 42.574.643İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 24.682.247 23.540.799İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 30.213.534 19.033.844Peşin Ödenmiş Giderler15 297.632 697İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 297.632 697ARA TOPLAM124.488.708 134.318.894TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR124.488.708 134.318.894DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 15.617.254 1.517.254Diğer Alacaklar11 1.719.122 1.634.869İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.719.122 1.634.869Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 2.850.000 2.850.000Maddi Duran Varlıklar20 5.454.965 6.311.964Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 253.726 120.585Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 253.726 120.585Ertelenmiş Vergi Varlığı15 2.962 27.676Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar54 269.178 116.912TOPLAM DURAN VARLIKLAR26.167.207 12.579.260TOPLAM VARLIKLAR150.655.915 146.898.154KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar9 34.973.938 44.201.136İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 34.973.938 44.201.136Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 5.754 6.855Diğer Borçlar33 686.266 426.233İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar33 686.266 426.233Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 2.228.372 840.469Kısa Vadeli Karşılıklar31 579.403 517.823Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31 245.368 212.704Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 334.035 305.119ARA TOPLAM38.473.733 45.992.516TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.473.733 45.992.516UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar31 368.273 339.718TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER368.273 339.718TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER38.842.006 46.332.234ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34 111.813.909 100.565.920Ödenmiş Sermaye34 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 -85.908 -121.632Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34 -85.908 -121.632Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34 -85.908 -121