***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
16.08.2021 16:38
***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 35.474 12.393.406 21.039.245 11.497.799 69.965.923 69.965.923
Transferler
11.497.799 -11.497.799
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-72.370 20.544.054 20.471.684 20.471.684
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -36.896 12.393.406 32.537.044 20.544.054 90.437.607 90.437.607
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -121.632 12.393.406 32.537.043 30.757.103 100.565.920 100.565.920
Transferler
30.757.103 -30.757.103
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-74.226 10.415.475 10.341.249 10.341.249
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -195.858 12.393.406 63.294.146 10.415.475 110.907.169 110.907.169
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.309.252 27.072.512
Dönem Karı (Zararı)
34 10.415.475 20.544.054
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
34 10.415.475 20.544.054
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.298.406 2.087.923
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47 929.605 684.923
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
153.026 -357.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47 153.026 -186.414
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-171.167
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-712.816
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
51 -712.816
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 2.215.775 2.640.402
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -167.005
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
50 0 -167.005
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.131.810 6.126.603
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.030.911 -16.617.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 4.030.911 -16.617.106
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-15-16 -12.250.473 6.165.271
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-166.990 -19.009.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.083.483 25.174.483
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -87.635
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -8.832.045 16.609.207
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -8.832.045 16.609.207
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-31-33 -80.203 56.329
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11-31-33 -80.203 56.329
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
537
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.417.929 28.758.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
49 -50.854 -50.664
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
54 -840.469 -1.635.404
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.141.839 -980.019
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
563.166 -980.019
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20-21 563.166 425.339
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20-21 -1.405.358
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.705.005 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -603.189
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -1.101.816
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.605.690 -23.172
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
13 -12.605.690
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -12.605.690
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
23 -23.172
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.056.781 26.069.321
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.056.781 26.069.321
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 46.196.405 14.556.321
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 28.139.624 40.625.642
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 28.139.624 46.196.405
Ticari Alacaklar
41.516.238 45.547.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 41.516.238 45.547.149
Diğer Alacaklar
11 52.221.650 42.574.643
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 23.707.789 23.540.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 28.513.861 19.033.844
Peşin Ödenmiş Giderler
15 220.104 697
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 220.104 697
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 2.025.351
ARA TOPLAM
124.122.967 134.318.894
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
124.122.967 134.318.894
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
11 2.005.052 1.634.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.005.052 1.634.869
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 12.605.690
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 2.850.000 2.850.000
Maddi Duran Varlıklar
20 5.559.377 6.311.964
Tesis, Makine ve Cihazlar
20 35.650 44.006
Taşıtlar
20 3.416.463 4.456.772
Mobilya ve Demirbaşlar
20 2.092.363 1.794.341
Özel Maliyetler
20 14.901 16.845
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 1.085.406 120.585
Diğer Haklar
21 1.085.406 120.585
Peşin Ödenmiş Giderler
15 16.201 27.676
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 16.201 27.676
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 159.649 116.912
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.798.629 12.579.260
TOPLAM VARLIKLAR
149.921.596 146.898.154
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
9 35.369.091 44.201.136
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 35.369.091 44.201.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 6.330 6.855
Diğer Borçlar
33 346.554 426.233
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
33 346.554 426.233
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 2.233.770 840.469
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 528.855 517.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 223.735 212.704
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 305.120 305.119
ARA TOPLAM
38.484.600 45.992.516
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.484.600 45.992.516
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
31 529.827 339.718
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
529.827 339.718
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
39.014.427 46.332.234
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
110.907.169 100.565.920
Ödenmiş Sermaye
34 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -195.858 -121.632
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -195.858 -121.632
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -195.858 -121.632
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.393.406 12.393.405
Yasal Yedekler
34 12.393.406 12.393.405
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 63.294.146 32.537.044
Net Dönem Karı veya Zararı
34 10.415.475 30.757.103
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
110.907.169 100.565.920
TOPLAM KAYNAKLAR
149.921.596 146.898.154
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
44 19.730.636 18.924.729 6.166.978 12.682.831
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.730.636 18.924.729 6.166.978 12.682.831
BRÜT KAR (ZARAR)
19.730.636 18.924.729 6.166.978 12.682.831
Genel Yönetim Giderleri
47 -6.374.026 -3.825.168 -3.561.670 -1.893.701
Pazarlama Giderleri
47 -1.986.579 -724.668 -1.355.152 -399.841
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 2.364.042 19.505.258 -341.939 8.130.739
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -135.255 -10.028.017 -62.006 -4.909.663
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.598.818 23.852.134 846.211 13.610.365
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 526.742 794.624 -91 599.318
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -1.494.310 0 -1.494.310 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.631.250 24.646.758 -648.190 14.209.683
Finansman Gelirleri
0
Finansman Giderleri
51 13.808
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.631.250 24.646.758 -648.190 14.223.491
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.215.775 -4.102.704 -148.600 -2.621.486
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 -2.233.770 -4.662.986 -5.398 -3.221.129
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 17.995 560.282 -143.202 599.643
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.415.475 20.544.054 -796.790 11.602.005
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.415.475 20.544.054 -796.790 11.602.005
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.415.475 20.544.054 -796.790 11.602.005
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 -74.226 -72.370 -109.950 -30.369
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -98.968 -92.782 -143.623 -38.935
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 24.742 20.412 33.673 8.566
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
52 24.742 20.412 33.673 8.566
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-74.226 -72.370 -109.950 -30.369
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.341.249 20.471.684 -906.740 11.571.636
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.341.249 20.471.684 -906.740 11.571.636
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958293
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