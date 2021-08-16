***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 35.474 12.393.406 21.039.245 11.497.799 69.965.923 69.965.923Transferler11.497.799 -11.497.799Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-72.370 20.544.054 20.471.684 20.471.684Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -36.896 12.393.406 32.537.044 20.544.054 90.437.607 90.437.607Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -121.632 12.393.406 32.537.043 30.757.103 100.565.920 100.565.920Transferler30.757.103 -30.757.103Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-74.226 10.415.475 10.341.249 10.341.249Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -195.858 12.393.406 63.294.146 10.415.475 110.907.169 110.907.169Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.309.252 27.072.512Dönem Karı (Zararı)34 10.415.475 20.544.054Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)34 10.415.475 20.544.054Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.298.406 2.087.923Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47 929.605 684.923Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler153.026 -357.581Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler47 153.026 -186.414Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-171.167Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-712.816Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler51 -712.816Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 2.215.775 2.640.402Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -167.005Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler50 0 -167.005İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.131.810 6.126.603Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 4.030.911 -16.617.106İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 4.030.911 -16.617.106Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11-15-16 -12.250.473 6.165.271İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-166.990 -19.009.212İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.083.483 25.174.483Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -87.635Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -8.832.045 16.609.207İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -8.832.045 16.609.207Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11-31-33 -80.203 56.329İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11-31-33 -80.203 56.329İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler537Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.417.929 28.758.580Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler49 -50.854 -50.664Vergi İadeleri (Ödemeleri)54 -840.469 -1.635.404YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.141.839 -980.019Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri563.166 -980.019Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20-21 563.166 425.339Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20-21 -1.405.358Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.705.005 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -603.189Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -1.101.816FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.605.690 -23.172İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları13 -12.605.690İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -12.605.690Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları23 -23.172YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.056.781 26.069.321NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.056.781 26.069.321DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 46.196.405 14.556.321DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 28.139.624 40.625.642Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 28.139.624 46.196.405Ticari Alacaklar41.516.238 45.547.149İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 41.516.238 45.547.149Diğer Alacaklar11 52.221.650 42.574.643İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 23.707.789 23.540.799İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 28.513.861 19.033.844Peşin Ödenmiş Giderler15 220.104 697İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 220.104 697Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 2.025.351ARA TOPLAM124.122.967 134.318.894TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR124.122.967 134.318.894DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar11 2.005.052 1.634.869İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 2.005.052 1.634.869Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 12.605.690Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 2.850.000 2.850.000Maddi Duran Varlıklar20 5.559.377 6.311.964Tesis, Makine ve Cihazlar20 35.650 44.006Taşıtlar20 3.416.463 4.456.772Mobilya ve Demirbaşlar20 2.092.363 1.794.341Özel Maliyetler20 14.901 16.845Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 1.085.406 120.585Diğer Haklar21 1.085.406 120.585Peşin Ödenmiş Giderler15 16.201 27.676İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 16.201 27.676Ertelenmiş Vergi Varlığı54 159.649 116.912TOPLAM DURAN VARLIKLAR25.798.629 12.579.260TOPLAM VARLIKLAR149.921.596 146.898.154KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar9 35.369.091 44.201.136İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 35.369.091 44.201.136Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 6.330 6.855Diğer Borçlar33 346.554 426.233İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar33 346.554 426.233Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 2.233.770 840.469Kısa Vadeli Karşılıklar31 528.855 517.823Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar31 223.735 212.704Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 305.120 305.119ARA TOPLAM38.484.600 45.992.516TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.484.600 45.992.516UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar31 529.827 339.718TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER529.827 339.718TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER39.014.427 46.332.234ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar110.907.169 100.565.920Ödenmiş Sermaye34 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 -195.858 -121.632Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34 -195.858 -121.632Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34 -195.858 -121.632Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.393.406 12.393.405Yasal Yedekler34 12.393.406 12.393.405Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 63.294.146 32.537.044Net Dönem Karı veya Zararı34 10.415.475 30.757.103TOPLAM ÖZKAYNAKLAR110.907.169 100.565.920TOPLAM KAYNAKLAR149.921.596 146.898.154Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 19.730.636 18.924.729 6.166.978 12.682.831TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.730.636 18.924.729 6.166.978 12.682.831BRÜT KAR (ZARAR)19.730.636 18.924.729 6.166.978 12.682.831Genel Yönetim Giderleri47 -6.374.026 -3.825.168 -3.561.670 -1.893.701Pazarlama Giderleri47 -1.986.579 -724.668 -1.355.152 -399.841Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 2.364.042 19.505.258 -341.939 8.130.739Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -135.255 -10.028.017 -62.006 -4.909.663ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.598.818 23.852.134 846.211 13.610.365Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 526.742 794.624 -91 599.318Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 -1.494.310 0 -1.494.310 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.631.250 24.646.758 -648.190 14.209.683Finansman GelirleriFinansman Giderleri51 13.808SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.631.250 24.646.758 -648.190 14.223.491Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.215.775 -4.102.704 -148.600 -2.621.486Dönem Vergi (Gideri) Geliri54 -2.233.770 -4.662.986 -5.398 -3.221.129Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 17.995 560.282 -143.202 599.643SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.415.475 20.544.054 -796.790 11.602.005DÖNEM KARI (ZARARI)10.415.475 20.544.054 -796.790 11.602.005Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.415.475 20.544.054 -796.790 11.602.005Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar52 -74.226 -72.370 -109.950 -30.369Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 -98.968 -92.782 -143.623 -38.935Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52 24.742 20.412 33.673 8.566Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi52 24.742 20.412 33.673 8.566Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-74.226 -72.370 -109.950 -30.369TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.341.249 20.471.684 -906.740 11.571.636Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.341.249 20.471.684 -906.740 11.571.636http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958293BIST