***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2021 17:04
***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 35.474 12.393.406 21.039.245 11.497.799 69.965.923 69.965.923
Transferler
11.497.799 -11.497.799
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-143.732 32.264.509 32.120.777 32.120.777
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -105.258 12.393.406 32.537.044 32.264.509 102.086.700 102.086.700
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -121.632 12.393.406 32.537.043 30.757.103 100.565.920 100.565.920
Transferler
30.757.103 -30.757.103
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.202 -15.383.508 -15.390.710 -15.390.710
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -128.834 12.393.406 63.294.146 -15.383.508 85.175.210 85.175.210
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.532.344 31.977.815
Dönem Karı (Zararı)
34 -15.383.508 32.264.509
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
34 -15.383.508 32.264.509
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.420.429 1.662.613
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47 1.482.051 1.040.065
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
178.099 -346.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47 178.099 -174.993
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47 -171.167
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
51 -1.379.165
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
51 -1.379.165
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 2.760.279 2.632.952
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
50 -285.079
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.555.983 -196.839
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-766.736 -26.910.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -766.736 -26.910.544
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-15-16 -849.138 3.126.305
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
23.275.445 -19.004.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.124.583 22.130.686
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -32.202
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.009.260 23.527.859
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.009.260 23.527.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.859
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-31-33 69.151 89.884
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11-31-33 69.151 89.884
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.519.062 33.730.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
49 -172.813 -117.064
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
54 -840.469 -1.635.404
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.234.530 -2.079.429
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20-21 563.167 578.495
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20-21 563.167 578.495
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.797.697 -2.657.924
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -1.475.995 -2.657.924
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -1.321.702
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.000.482 -23.172
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 -12.000.482 -23.172
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.767.356 29.875.214
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.767.356 29.875.214
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 46.196.405 14.556.321
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 17.429.049 44.431.535
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 17.429.049 46.196.405
Ticari Alacaklar
9 46.313.885 45.547.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 46.313.885 45.547.149
Diğer Alacaklar
11 33.252.714 42.574.643
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 265.354 23.540.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 32.987.360 19.033.844
Peşin Ödenmiş Giderler
15 135.989 697
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 135.989 697
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 2.233.770
ARA TOPLAM
99.365.407 134.318.894
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
99.365.407 134.318.894
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
11 9.418.764 1.634.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 9.418.764 1.634.869
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 12.000.482
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 2.850.000 2.850.000
Maddi Duran Varlıklar
20 6.000.043 6.311.964
Tesis, Makine ve Cihazlar
20 31.472 44.006
Taşıtlar
20 3.719.155 4.456.772
Mobilya ve Demirbaşlar
20 2.235.487 1.794.341
Özel Maliyetler
20 13.929 16.845
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 1.184.985 120.585
Diğer Haklar
21 1.184.985 120.585
Peşin Ödenmiş Giderler
15 45.786 27.676
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 45.786 27.676
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 107.564 116.912
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.124.878 12.579.260
TOPLAM VARLIKLAR
132.490.285 146.898.154
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
9 43.191.876 44.201.136
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 43.191.876 44.201.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 7.300 6.855
Diğer Borçlar
33 466.938 426.233
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
33 466.938 426.233
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 2.748.530 840.469
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 492.783 517.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
46.332.234
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
85.175.210 100.565.920
Ödenmiş Sermaye
34 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -128.834 -121.632
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -128.834 -121.632
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -128.834 -121.632
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 12.393.406 12.393.405
Yasal Yedekler
34 12.393.406 12.393.405
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 63.294.146 32.537.044
Net Dönem Karı veya Zararı
34 -15.383.508 30.757.103
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
85.175.210 100.565.920
TOPLAM KAYNAKLAR
132.490.285 146.898.154
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
44 299.365.128 26.747.538 72.550.983 7.822.809
Satışların Maliyeti
45 -274.490.640 -67.407.131
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.874.488 26.747.538 5.143.852 7.822.809
BRÜT KAR (ZARAR)
24.874.488 26.747.538 5.143.852 7.822.809
Genel Yönetim Giderleri
47 -11.542.024 -7.537.657 -5.167.998 -3.712.489
Pazarlama Giderleri
47 -3.567.055 -1.122.075 -1.580.476 -397.407
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 2.879.426 35.592.238 515.384 16.086.980
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -23.741.968 -15.618.948 -23.606.713 -5.590.931
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.097.133 38.061.096 -24.695.951 14.208.962
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 652.663 1.539. -544.504 -3.233.804
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 -2.748.530 -7.835.470 -514.760 -3.172.484
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -11.749 498.962 -29.744 -61.320
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.383.508 32.264.509 -25.798.983 11.720.455
DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.383.508 32.264.509 -25.798.983 11.720.455
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
56 -15.383.508 32.264.509 -25.798.983 11.720.455
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 -7.202 -143.732 67.024 -71.362
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -9.603 -184.272 89.365 -91.490
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 2.401 40.540 -22.341 20.128
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.202 -143.732 67.024 -71.362
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)