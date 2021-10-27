***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 35.474 12.393.406 21.039.245 11.497.799 69.965.923 69.965.923Transferler11.497.799 -11.497.799Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-143.732 32.264.509 32.120.777 32.120.777Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -105.258 12.393.406 32.537.044 32.264.509 102.086.700 102.086.700Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -121.632 12.393.406 32.537.043 30.757.103 100.565.920 100.565.920Transferler30.757.103 -30.757.103Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.202 -15.383.508 -15.390.710 -15.390.710Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -128.834 12.393.406 63.294.146 -15.383.508 85.175.210 85.175.210Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.532.344 31.977.815Dönem Karı (Zararı)34 -15.383.508 32.264.509Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)34 -15.383.508 32.264.509Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.420.429 1.662.613Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47 1.482.051 1.040.065Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler178.099 -346.160Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler47 178.099 -174.993Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler47 -171.167Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler51 -1.379.165Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler51 -1.379.165Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 2.760.279 2.632.952Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler50 -285.079İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.555.983 -196.839Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-766.736 -26.910.544İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -766.736 -26.910.544Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11-15-16 -849.138 3.126.305İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)23.275.445 -19.004.381İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-24.124.583 22.130.686Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -32.202Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.009.260 23.527.859İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -1.009.260 23.527.859Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.859Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11-31-33 69.151 89.884İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11-31-33 69.151 89.884Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-13.519.062 33.730.283Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler49 -172.813 -117.064Vergi İadeleri (Ödemeleri)54 -840.469 -1.635.404YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.234.530 -2.079.429Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20-21 563.167 578.495Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20-21 563.167 578.495Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.797.697 -2.657.924Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -1.475.995 -2.657.924Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20-21 -1.321.702FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.000.482 -23.172İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 -12.000.482 -23.172YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28.767.356 29.875.214NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28.767.356 29.875.214DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 46.196.405 14.556.321DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 17.429.049 44.431.535Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 17.429.049 46.196.405Ticari Alacaklar9 46.313.885 45.547.149İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 46.313.885 45.547.149Diğer Alacaklar11 33.252.714 42.574.643İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 265.354 23.540.799İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 32.987.360 19.033.844Peşin Ödenmiş Giderler15 135.989 697İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 135.989 697Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 2.233.770ARA TOPLAM99.365.407 134.318.894TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR99.365.407 134.318.894DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar11 9.418.764 1.634.869İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 9.418.764 1.634.869Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 12.000.482Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 2.850.000 2.850.000Maddi Duran Varlıklar20 6.000.043 6.311.964Tesis, Makine ve Cihazlar20 31.472 44.006Taşıtlar20 3.719.155 4.456.772Mobilya ve Demirbaşlar20 2.235.487 1.794.341Özel Maliyetler20 13.929 16.845Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 1.184.985 120.585Diğer Haklar21 1.184.985 120.585Peşin Ödenmiş Giderler15 45.786 27.676İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 45.786 27.676Ertelenmiş Vergi Varlığı54 107.564 116.912TOPLAM DURAN VARLIKLAR33.124.878 12.579.260TOPLAM VARLIKLAR132.490.285 146.898.154KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar9 43.191.876 44.201.136İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 43.191.876 44.201.136Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 7.300 6.855Diğer Borçlar33 466.938 426.233İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar33 466.938 426.233Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 2.748.530 840.469Kısa Vadeli Karşılıklar31 492.783 517.823Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar46.332.234ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar85.175.210 100.565.920Ödenmiş Sermaye34 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34 -128.834 -121.632Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34 -128.834 -121.632Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34 -128.834 -121.632Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 12.393.406 12.393.405Yasal Yedekler34 12.393.406 12.393.405Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 63.294.146 32.537.044Net Dönem Karı veya Zararı34 -15.383.508 30.757.103TOPLAM ÖZKAYNAKLAR85.175.210 100.565.920TOPLAM KAYNAKLAR132.490.285 146.898.154Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 299.365.128 26.747.538 72.550.983 7.822.809Satışların Maliyeti45 -274.490.640 -67.407.131TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.874.488 26.747.538 5.143.852 7.822.809BRÜT KAR (ZARAR)24.874.488 26.747.538 5.143.852 7.822.809Genel Yönetim Giderleri47 -11.542.024 -7.537.657 -5.167.998 -3.712.489Pazarlama Giderleri47 -3.567.055 -1.122.075 -1.580.476 -397.407Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 2.879.426 35.592.238 515.384 16.086.980Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -23.741.968 -15.618.948 -23.606.713 -5.590.931ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-11.097.133 38.061.096 -24.695.951 14.208.962Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 652.663 1.539. -544.504 -3.233.804Dönem Vergi (Gideri) Geliri54 -2.748.530 -7.835.470 -514.760 -3.172.484Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 -11.749 498.962 -29.744 -61.320SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-15.383.508 32.264.509 -25.798.983 11.720.455DÖNEM KARI (ZARARI)-15.383.508 32.264.509 -25.798.983 11.720.455Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları56 -15.383.508 32.264.509 -25.798.983 11.720.455Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar52 -7.202 -143.732 67.024 -71.362Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)52 -9.603 -184.272 89.365 -91.490Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki DeğişikliklerKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52 2.401 40.540 -22.341 20.128Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.202 -143.732 67.024 -71.362TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)