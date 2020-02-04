***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.02.2020 15:11
***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 03/02/2020 tarih ve 32992422-205.99E-1410 sayılı kararına istinaden Mollafenari Mah.Nuruosmaniye Cad.N32/1 Fatih /İSTANBUL adresindeki ALB Menkul Değerler A.Ş Kapalıçarşı Şubesi Kapanmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816956
BIST
16:20121.541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 2.298,31
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
121.692
En Düşük
120.159
16:205,9810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0043
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
16:206,6093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0106
|Açılış
|: 6,6010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
16:20301,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,17
|Açılış
|: 301,27
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
300,56
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,67
|21.196.815
|% 17,17
|
|DITAS
|13,32
|31.627.924
|% 16,23
|
|TEKTU
|1,58
|237.288.374
|% 16,18
|
|HLGYO
|1,72
|214.428.978
|% 15,44
|
|RYSAS
|9,78
|12.511.972
|% 15,19
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,30
|24.457
|% -5,69
|
|MEMSA
|0,37
|244.939
|% -2,63
|
|MRGYO
|1,55
|16.171.792
|% -2,52
|
|THYAO
|14,31
|1.157.089.565
|% 3,40
|
|PETKM
|4,21
|684.453.544
|% 2,43
|
|HALKB
|7,37
|653.553.106
|% 7,12
|
|ASELS
|24,26
|575.448.316
|% 3,76
|
|SISE
|5,63
|480.830.901
|% 0,90
|
|PETKM
|4,21
|684.453.544
|% 2,43
|
|TEKTU
|1,58
|237.288.374
|% 16,18
|
|KRDMD
|2,89
|376.052.151
|% 2,48
|
|HLGYO
|1,72
|214.428.978
|% 15,44
|
|ISGYO
|1,90
|230.563.774
|% 2,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7623
|7,8013
|% 0,14
|
|Frank
|6,1499
|6,1870
|% -0,30
|
|Riyal
|1,5891
|1,5971
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.566
|-10,96
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-14,00
|
|Tam
|1.986
|2.036
|-15,38
|
|Yarım
|960
|985
|-7,44
|
|Çeyrek
|481
|492
|-3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,00
|
|B. Petrol
|55,12
|55,12
|0,03
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:30BEYAZ
Yüzde 8.21 oranında artışla 4.48 lira fiyatla işlem gören hissede 773, 924 adet işlem
-
16:29OZGYO
Yüzde 6.49 oranında artışla 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 969, 406 adet işlem
-
16:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2247, 39 artarak (% 1.99 ) 115, 174
-
16:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, AFYON, CMENT, BRKO, ATSYH, OSMEN
-
16:28
SAMAT, HLGYO, GYHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında