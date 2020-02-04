***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 03/02/2020 tarih ve 32992422-205.99E-1410 sayılı kararına istinaden Mollafenari Mah.Nuruosmaniye Cad.N32/1 Fatih /İSTANBUL adresindeki ALB Menkul Değerler A.Ş Kapalıçarşı Şubesi Kapanmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816956BIST