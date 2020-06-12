***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27/05/2020 Tarihinde Şirketimiz tarafından Yatırım Danışmanlığı Faaliyet İzni İptal talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuş olup, 11/06/2020 tarih ve 35 sayılı toplantısında Kurul tarafından talebimiz olumlu karşılanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850938BIST