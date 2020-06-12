***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.06.2020 14:56
***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27/05/2020 Tarihinde Şirketimiz tarafından Yatırım Danışmanlığı Faaliyet İzni İptal talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuş olup, 11/06/2020 tarih ve 35 sayılı toplantısında Kurul tarafından talebimiz olumlu karşılanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850938
BIST
15:27109.667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 511,54
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
109.710
En Düşük
107.833
15:276,8326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0068
|Açılış
|: 6,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
15:277,7277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0034
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
15:27381,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,84
|Açılış
|: 381,87
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|25.208.932
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|55.786.377
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,61
|3.439.678
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,73
|3.915.988
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,32
|736.770.406
|% 0,25
|
|GARAN
|8,14
|617.743.289
|% -0,25
|
|ECILC
|5,89
|536.038.216
|% 3,15
|
|PETKM
|3,96
|485.996.938
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,95
|481.296.018
|% 0,52
|
|TSKB
|1,27
|315.236.882
|% 2,42
|
|EKGYO
|1,95
|481.296.018
|% 0,52
|
|IHLGM
|1,57
|324.704.851
|% -0,63
|
|IEYHO
|0,75
|93.934.539
|% 2,74
|
|PETKM
|3,96
|485.996.938
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5891
|8,6322
|% -0,08
|
|Frank
|7,1931
|7,2364
|% -0,32
|
|Riyal
|1,8151
|1,8242
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|9,93
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,72
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.486
|0,40
|
|Tam
|2.534
|2.554
|0,40
|
|Yarım
|1.236
|1.247
|0,20
|
|Çeyrek
|618
|624
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,63
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,02
|
|B. Petrol
|38,84
|38,84
|0,29
|
Seans Raporu
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