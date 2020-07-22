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***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.07.2020 14:33
GÜNCEL HABERLER



***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

26/06/2020 tarihinde şirketimiz tarafından halka arza aracılık faaliyet izni iptali talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuş olup, 16/07/2020 tarih ve 44 sayılı toplantısında kurul tarafından talebimiz olumlu karşılanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861157


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLNMA 47,52 85.159.785 % 10,00  
PKENT 539,00 6.972.969 % 10,00  
TATGD 11,56 134.561.545 % 9,99  
YONGA 31,94 664.288 % 9,99  
QNBFL 101,60 4.484.441 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6783 8,7218 % 0,24  
Frank 7,3280 7,3721 % 0,70  
Riyal 1,8205 1,8296 % 0,43  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.854 12,08  
Altın Gr. 409 409 5,20  
Cumhuriyet 2.656 2.678 31,70  
Tam 2.736 2.748 32,40  
Yarım 1.328 1.344 15,90  
Çeyrek 666 673 7,90  
Gümüş.Ons 22,56 22,60 1,29  
Gümüş Gr. 5,01 5,02 0,35  
B. Petrol 43,83 43,83 -0,49  
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