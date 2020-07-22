***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26/06/2020 tarihinde şirketimiz tarafından halka arza aracılık faaliyet izni iptali talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuş olup, 16/07/2020 tarih ve 44 sayılı toplantısında kurul tarafından talebimiz olumlu karşılanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861157BIST