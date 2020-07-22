***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.07.2020 14:33
***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26/06/2020 tarihinde şirketimiz tarafından halka arza aracılık faaliyet izni iptali talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuş olup, 16/07/2020 tarih ve 44 sayılı toplantısında kurul tarafından talebimiz olumlu karşılanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861157
BIST
15:48118.211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 169,09
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
15:486,8532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0327
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
15:487,9450
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0807
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9480
En Düşük
7,8064
15:48408,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 4,38
|Açılış
|: 408,19
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,34
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|47,52
|85.159.785
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.972.969
|% 10,00
|
|TATGD
|11,56
|134.561.545
|% 9,99
|
|YONGA
|31,94
|664.288
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|4.484.441
|% 9,96
|
|DERAS
|6,16
|55.336.538
|% -9,94
|
|ORMA
|8,80
|145.605
|% -9,93
|
|KUTPO
|41,70
|111.081.642
|% -9,43
|
|IZTAR
|5,21
|1.452.999
|% -5,79
|
|YAPRK
|15,40
|20.049.481
|% -5,46
|
|EKGYO
|2,36
|4.016.709.833
|% 4,42
|
|ASELS
|33,04
|1.197.948.824
|% 2,16
|
|GARAN
|7,97
|769.801.194
|% 0,38
|
|AFYON
|4,55
|553.802.647
|% -2,36
|
|PETKM
|4,25
|504.708.328
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,36
|4.016.709.833
|% 4,42
|
|IHLGM
|1,72
|246.495.421
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,09
|417.966.223
|% 1,64
|
|CEMAS
|1,71
|226.199.725
|% -1,72
|
|PETKM
|4,25
|504.708.328
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6783
|8,7218
|% 0,24
|
|Frank
|7,3280
|7,3721
|% 0,70
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|12,08
|
|Altın Gr.
|409
|409
|5,20
|
|Cumhuriyet
|2.656
|2.678
|31,70
|
|Tam
|2.736
|2.748
|32,40
|
|Yarım
|1.328
|1.344
|15,90
|
|Çeyrek
|666
|673
|7,90
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,60
|1,29
|
|Gümüş Gr.
|5,01
|5,02
|0,35
|
|B. Petrol
|43,83
|43,83
|-0,49
|
Seans Raporu
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-
16:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 392, 51 artarak (% 0.29 ) 133, 847
-
16:02XU100
Endeks 118, 227 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 17, 330.00 milyon TL de
-
16:02NUGYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 148, 518 adet işlem
-
16:01AKGUV
Yüzde 6.40 oranında artışla 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 531, 530 adet işlem
-
15:57XU100
Endeks 118, 209 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 17, 250.00 milyon TL de