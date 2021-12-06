***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2021 10:34
***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Dumlupınar Mah.Anafartalar Cad. N34 K:1 D:15 Karasei/BALIKESİR adresinde irtibat bürosu açma talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca olumlu karşılanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla, ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981086
BIST
11:541.921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
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1.925
En Düşük
1.899
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler11:53
|PKENT
|4.926,00
|5.822.616
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|117.906
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|15.102.163
|% 10,00
|
|POLTK
|450,30
|3.364.992
|% 9,99
|
|PCILT
|13,89
|2.027.579
|% 9,98
|
|DOBUR
|154,80
|52.322
|% -10,00
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|SODSN
|28,84
|286.295
|% -9,99
|
|PRKAB
|51,45
|32.497.827
|% -9,97
|
|RALYH
|14,03
|960.802
|% -9,95
|
|EDATA
|14,20
|18.097.953
|% -5,65
|
|GARAN
|11,89
|1.382.385.006
|% 1,97
|
|THYAO
|18,69
|627.074.361
|% 0,86
|
|YKBNK
|3,51
|551.603.942
|% 2,03
|
|SISE
|13,14
|450.218.293
|% -0,83
|
|KRDMD
|9,35
|431.566.141
|% 0,21
|
|TSKB
|1,61
|283.237.788
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,51
|551.603.942
|% 2,03
|
|ODAS
|1,64
|243.721.989
|% 0,61
|
|GARAN
|11,89
|1.382.385.006
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,38
|183.377.696
|% 0,42
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,7586
|13,7617
|% 0,31
|
|Euro
|15,5270
|15,5808
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,1612
|18,2523
|% 0,29
|
|Frank
|14,8484
|14,9379
|% -0,25
|
|Riyal
|3,6494
|3,6677
|% 0,10
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|11:53
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-3,12
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|Altın Gr.
|787
|787
|0,32
|
|Cumhuriyet
|5.201
|5.280
|-17,00
|
|Tam
|5.177
|5.306
|-13,20
|
|Yarım
|2.502
|2.567
|-6,39
|
|Çeyrek
|1.255
|1.283
|-3,19
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|Gümüş.Ons
|22,35
|22,37
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,87
|-0,08
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|B. Petrol
|71,23
|71,23
|1,35
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