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***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.12.2021 10:34
***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin Kazım Kara Bekir Paşa Mah. İhmal Cami Ara Sok Özlem İş Merkezi B Blok Kat:5 2/14 Yakutiye/ ERZURUM  adresinde  irtibat bürosu açma talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca olumlu karşılanmıştır.
Saygılarımızla, ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981085


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 5.418,60 6.212.733 % 10,00  
INTEM 66,00 40.208.264 % 10,00  
ISBIR 50,05 1.886.192 % 10,00  
BASCM 13,31 416.896 % 10,00  
ORCAY 18,72 68.583.999 % 9,99  
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Tam 5.151 5.282 -47,63  
Yarım 2.490 2.555 -23,05  
Çeyrek 1.249 1.277 -11,52  
Gümüş.Ons 22,25 22,27 -0,15  
Gümüş Gr. 9,81 9,83 -0,12  
B. Petrol 74,77 74,77 1,69  
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