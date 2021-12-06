***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Kazım Kara Bekir Paşa Mah. İhmal Cami Ara Sok Özlem İş Merkezi B Blok Kat:5 2/14 Yakutiye/ ERZURUM adresinde irtibat bürosu açma talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nca olumlu karşılanmıştır.Saygılarımızla, ALB MENKUL DEĞERLER A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981085BIST