***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Fulya Mah Büyükdere Cad Torun Center No:74 Yatay Ofis :80 Şişli İstanbulMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiYönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviSalih ALBAYRAK Yönetim Kurulu Başkanıİbrahim Çetin Genel Müdür Vekilihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850141BIST