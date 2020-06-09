***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.06.2020 16:36
***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Fulya Mah Büyükdere Cad Torun Center No:74 Yatay Ofis :80 Şişli İstanbul
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Salih ALBAYRAK Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Çetin Genel Müdür Vekili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850141
BIST
17:53109.157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -480,05
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
17:536,7971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8067
En Düşük
6,7696
17:537,7209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0544
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7255
En Düşük
7,6354
17:53375,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 5,08
|Açılış
|: 375,77
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
376,44
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.322.817
|% 10,00
|
|IZTAR
|6,05
|2.981.446
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|487.806
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.509.372
|% 9,98
|
|BIZIM
|18,02
|419.814.482
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|243.419
|% -10,00
|
|MAALT
|79,85
|43.936.770
|% -8,95
|
|CASA
|21,30
|48.380
|% -7,31
|
|UFUK
|4,88
|56.490
|% -6,15
|
|INTEM
|11,00
|18.266.451
|% -5,42
|
|EKGYO
|1,84
|1.386.905.970
|% 5,75
|
|GSRAY
|3,86
|906.073.140
|% 3,21
|
|GARAN
|8,16
|892.617.171
|% -1,21
|
|THYAO
|12,64
|492.312.196
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,39
|464.426.893
|% 4,51
|
|EKGYO
|1,84
|1.386.905.970
|% 5,75
|
|IHLGM
|1,39
|464.426.893
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,86
|906.073.140
|% 3,21
|
|KARSN
|2,01
|397.377.039
|% 5,24
|
|IHLAS
|0,74
|107.326.434
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6239
|8,6672
|% 0,15
|
|Frank
|7,1323
|7,1753
|% 1,03
|
|Riyal
|1,8065
|1,8156
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|19,01
|
|Altın Gr.
|376
|376
|5,03
|
|Cumhuriyet
|2.433
|2.463
|28,60
|
|Tam
|2.505
|2.535
|33,30
|
|Yarım
|1.222
|1.233
|12,40
|
|Çeyrek
|611
|618
|7,40
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,75
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,58
|40,58
|-0,22
|