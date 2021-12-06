***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.12.2021 10:40
***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Erzurum İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Kazım Karabekir Paşa Mah. İhmal Cami Ara Sok.Özlem İşmerkezi B Blok Kat:3 No:2/14 YakutiyeErzurum Ahmet BAtuhan Yaşar 212 3700370 2123700371 25.11.2021
BalıkEsir İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Dumlupınar MAh.Anafartalar Cad. No:34 K:1 D:15 Karasi /BALIKESİR Cengiz Sinan 2123700370 2123700371 25.11.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981088
BIST
17:011.982
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 54,21
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.983
En Düşük
1.943
17:0113,6753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,1223
|Açılış
|: 13,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
17:0115,3844
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -0,1954
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
17:01781,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -7,79
|Açılış
|: 781,49
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler16:59
|INTEM
|66,00
|40.210.112
|% 10,00
|
|PKENT
|5.418,60
|6.521.593
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|1.886.192
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|416.896
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,24
|2.559.402
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|673.527
|% -10,00
|
|DOBUR
|139,40
|3.877.132
|% -9,95
|
|RALYH
|12,64
|19.762.476
|% -9,91
|
|KLGYO
|2,21
|524.669.123
|% -9,80
|
|ISBTR
|46.000,90
|468.006
|% -9,80
|
|SISE
|14,67
|4.035.454.731
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,79
|2.641.717.998
|% 5,27
|
|GARAN
|11,88
|2.381.168.910
|% 0,34
|
|ASELS
|23,14
|1.946.358.602
|% 2,66
|
|THYAO
|19,30
|1.704.903.377
|% 3,26
|
|SISE
|14,67
|4.035.454.731
|% 9,97
|
|YKBNK
|3,55
|985.899.580
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,79
|2.641.717.998
|% 5,27
|
|EKGYO
|2,41
|592.978.141
|% 1,26
|
|KLGYO
|2,21
|524.669.123
|% -9,80
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6582
|13,6652
|% -0,96
|
|Euro
|15,3575
|15,3776
|% -1,30
|
|Sterlin
|18,0517
|18,1423
|% -1,01
|
|Frank
|14,7144
|14,8030
|% -0,91
|
|Riyal
|3,6387
|3,6569
|% -0,76
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,41
|
|Altın Gr.
|780
|781
|-8,72
|
|Cumhuriyet
|5.172
|5.250
|-52,00
|
|Tam
|5.147
|5.277
|-51,93
|
|Yarım
|2.488
|2.553
|-25,12
|
|Çeyrek
|1.248
|1.276
|-12,56
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,30
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|-0,13
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|1,69
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:11JANTS
Yüzde 7.31 oranında artışla 73.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 051, 627 adet işlem
-
17:10KRDMA
Yüzde 6.71 oranında artışla 9.07 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 309, 018 adet işlem
-
17:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, EREGL, TKFEN
-
17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 12 artarak (% 3.12 ) 1, 758
-
17:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAALT, HEDEF, INTEM, ORCAY, PCILT, BAGFS, METUR, TURGG, PKENT, MZHLD