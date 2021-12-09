Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.12.2021 11:18
***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Erzurum İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Kazım Karabekir Paşa Mah. İhmal Cami Ara Sok.Özlem İşmerkezi B Blok Kat:3 No:2/14 YakutiyeErzurum Ahmet BAtuhan Yaşar 212 3700370 2123700371 25.11.2021
BalıkEsir İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Dumlupınar MAh.Anafartalar Cad. No:34 K:1 D:15 Karasi /BALIKESİR Cengiz Sinan 2123700370 2123700371 25.11.2021
Karabük İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Bayır Mah.Menderes Bulvarı Çebioülu Twin Tower B Blok K:7 No:85 Merkez Karabük Murat Tunahan Tarık 2123700370 2123700371 02.12.2021




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982293


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.035
Değişim :  0,20% |  4,04
Açılış :  2.034  
Önceki Kapanış :  2.031  
En Yüksek
2.043 En Düşük
2.001
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUHOL 2,31 23.126.463 % 10,00  
BFREN 1.265,00 89.774.348 % 10,00  
HEDEF 5,39 76.636.280 % 10,00  
ISBTR 45.441,00 764.528 % 10,00  
EDATA 16,54 93.096.430 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,8410 13,8432 % 0,41  
Euro 15,6693 15,6928 % 0,62  
Sterlin 18,3009 18,3927 % 0,69  
Frank 14,9899 15,0802 % 0,81  
Riyal 3,6808 3,6992 % 0,44  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 11,00  
Altın Gr. 795 795 7,80  
Cumhuriyet 5.283 5.363 69,00  
Tam 5.255 5.388 66,95  
Yarım 2.540 2.607 32,39  
Çeyrek 1.274 1.303 16,19  
Gümüş.Ons 22,17 22,20 0,23  
Gümüş Gr. 9,85 9,86 0,11  
B. Petrol 74,43 74,43 0,01  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru