***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.12.2021 11:18
***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Erzurum İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Kazım Karabekir Paşa Mah. İhmal Cami Ara Sok.Özlem İşmerkezi B Blok Kat:3 No:2/14 YakutiyeErzurum Ahmet BAtuhan Yaşar 212 3700370 2123700371 25.11.2021
BalıkEsir İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Dumlupınar MAh.Anafartalar Cad. No:34 K:1 D:15 Karasi /BALIKESİR Cengiz Sinan 2123700370 2123700371 25.11.2021
Karabük İrtibat Bürosu İrtibat Bürosu Bayır Mah.Menderes Bulvarı Çebioülu Twin Tower B Blok K:7 No:85 Merkez Karabük Murat Tunahan Tarık 2123700370 2123700371 02.12.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982293
BIST
18:052.035
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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799,59
En Düşük
782,15
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|EUHOL
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|% 10,00
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|HEDEF
|5,39
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|ISBTR
|45.441,00
|764.528
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|EDATA
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|UTPYA
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|THYAO
|22,24
|5.341.040.991
|% 1,09
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|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
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|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
|
|SISE
|15,79
|2.683.270.378
|% 2,53
|
|GARAN
|11,73
|1.779.719.052
|% -1,10
|
|EKGYO
|2,51
|1.247.765.244
|% -0,79
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
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|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
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|YKBNK
|3,55
|985.138.067
|% -1,66
|
|TSKB
|1,58
|435.851.007
|% -3,07
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,8410
|13,8432
|% 0,41
|
|Euro
|15,6693
|15,6928
|% 0,62
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|Sterlin
|18,3009
|18,3927
|% 0,69
|
|Frank
|14,9899
|15,0802
|% 0,81
|
|Riyal
|3,6808
|3,6992
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.786
|1.786
|11,00
|
|Altın Gr.
|795
|795
|7,80
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.255
|5.388
|66,95
|
|Yarım
|2.540
|2.607
|32,39
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|Çeyrek
|1.274
|1.303
|16,19
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|Gümüş.Ons
|22,17
|22,20
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|0,11
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|B. Petrol
|74,43
|74,43
|0,01
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