***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
09.06.2020 16:27
***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
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Türkçe
Şirket Merkezi Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
Mollafenari Mah.Nuruosmaniye Cad N32 Kat1-2-3 Fatih İstanbul
Yeni Şirket Merkezi
Fulya Mah Büyükdere Cad Torun Center N74 Yatay Ofis :80 Şişli İstaul
Değişiklik Tarihi
05/06/2020
Açıklamalar
Şirketimiz Merkezinde 15/05/2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla şirketimizin merkez ofisi 05/06/2020 tarihinden itibaren Fulya Mah Büyükdere Cad Torun Center N74 Yatay Ofis :80 Şişli İstanbul adresine nakil edilmiştir.Yukarıda yapılan açıklamaya istinaden Ticaret Siciline Tescil ve ilan ettirimesne oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850138
BIST
17:40109.115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -522,13
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
17:406,8020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0135
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8067
En Düşük
6,7696
17:407,7228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0563
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7255
En Düşük
7,6354
17:40376,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 5,50
|Açılış
|: 376,23
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
376,44
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.316.495
|% 10,00
|
|IZTAR
|6,05
|2.981.446
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|487.806
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.509.372
|% 9,98
|
|BIZIM
|18,02
|418.351.727
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|243.419
|% -10,00
|
|MAALT
|80,45
|43.199.753
|% -8,27
|
|CASA
|21,30
|48.380
|% -7,31
|
|UFUK
|4,88
|56.490
|% -6,15
|
|MRSHL
|83,50
|23.721.307
|% -5,76
|
|EKGYO
|1,86
|1.135.589.769
|% 6,90
|
|GSRAY
|3,87
|890.670.220
|% 3,48
|
|GARAN
|8,15
|856.508.758
|% -1,33
|
|THYAO
|12,64
|470.583.266
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,39
|449.102.388
|% 4,51
|
|EKGYO
|1,86
|1.135.589.769
|% 6,90
|
|IHLGM
|1,39
|449.102.388
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,87
|890.670.220
|% 3,48
|
|KARSN
|2,01
|390.013.993
|% 5,24
|
|IHLAS
|0,74
|106.694.381
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6233
|8,6665
|% 0,14
|
|Frank
|7,1332
|7,1761
|% 1,04
|
|Riyal
|1,8076
|1,8167
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|19,43
|
|Altın Gr.
|376
|376
|5,36
|
|Cumhuriyet
|2.435
|2.465
|30,30
|
|Tam
|2.507
|2.537
|35,00
|
|Yarım
|1.223
|1.234
|13,30
|
|Çeyrek
|612
|618
|7,80
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,73
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,88
|0,00
|
|B. Petrol
|40,48
|40,48
|-0,32
|
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