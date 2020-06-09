***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.04.2017Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziMollafenari Mah.Nuruosmaniye Cad N32 Kat1-2-3 Fatih İstanbulYeni Şirket MerkeziFulya Mah Büyükdere Cad Torun Center N74 Yatay Ofis :80 Şişli İstaulDeğişiklik Tarihi05/06/2020AçıklamalarŞirketimiz Merkezinde 15/05/2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla şirketimizin merkez ofisi 05/06/2020 tarihinden itibaren Fulya Mah Büyükdere Cad Torun Center N74 Yatay Ofis :80 Şişli İstanbul adresine nakil edilmiştir.Yukarıda yapılan açıklamaya istinaden Ticaret Siciline Tescil ve ilan ettirimesne oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850138BIST