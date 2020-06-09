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***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği

09.06.2020 16:27
GÜNCEL HABERLER



***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )

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Şirket Merkezi Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.04.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Eski Şirket Merkezi
Mollafenari Mah.Nuruosmaniye Cad N32 Kat1-2-3 Fatih İstanbul
Yeni Şirket Merkezi
Fulya Mah Büyükdere Cad Torun Center N74 Yatay Ofis :80 Şişli İstaul
Değişiklik Tarihi
05/06/2020
Açıklamalar

Şirketimiz Merkezinde 15/05/2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla şirketimizin merkez ofisi 05/06/2020 tarihinden itibaren Fulya Mah Büyükdere Cad Torun Center N74 Yatay Ofis :80 Şişli İstanbul adresine nakil edilmiştir.Yukarıda yapılan açıklamaya istinaden Ticaret Siciline Tescil ve ilan ettirimesne oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna Duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850138


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 22,66 3.316.495 % 10,00  
IZTAR 6,05 2.981.446 % 10,00  
YONGA 29,48 487.806 % 10,00  
TACTR 6,72 1.509.372 % 9,98  
BIZIM 18,02 418.351.727 % 9,95  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6233 8,6665 % 0,14  
Frank 7,1332 7,1761 % 1,04  
Riyal 1,8076 1,8167 % 0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.718 1.718 19,43  
Altın Gr. 376 376 5,36  
Cumhuriyet 2.435 2.465 30,30  
Tam 2.507 2.537 35,00  
Yarım 1.223 1.234 13,30  
Çeyrek 612 618 7,80  
Gümüş.Ons 17,68 17,73 -0,07  
Gümüş Gr. 3,88 3,88 0,00  
B. Petrol 40,48 40,48 -0,32  
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