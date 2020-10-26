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***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

26.10.2020 14:44
GÜNCEL HABERLER



***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2020
Karar Sayısı
40
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                               FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
KARAR TARİHİ : 26 /10  / 2020
KARAR SAYISI : 2020/40
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ ‘NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
a) 30/09/2020 dönemine ait Finansal tablo ve faaliyet raporları  tarafımızdan incelenmiştir.
 
b) Aracı Kurumdaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, rapor önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
 
c) Aracı kurumdaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu , kar  ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.
 
    Saygılarımızla,
    ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 
 
 
 
 
Salih ALBAYRAK
 Yön.Krl.Bşk.
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883734


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Cumhuriyet 3.271 3.320 63,00  
Tam 3.264 3.345 55,49  
Yarım 1.578 1.618 26,84  
Çeyrek 791 809 13,42  
Gümüş.Ons 24,44 24,47 -0,15  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 0,06  
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