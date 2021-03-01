***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi01/03/2020Karar SayısıSermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIKARAR TARİHİ : 01 /03 / 2021KARAR SAYISI : 2021/2SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ ‘NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCEKurumumuzun 31/12/2020 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu Seri i II-14.sayılı tebliği ile "UFRS " ne göre düzenlenmiş ve Bağımsız denetimden geçmiştir.a) 31/12/2020 dönemine ait Finansal tablo ve faaliyet raporları tarafımızdan incelenmiştir.b) Aracı Kurumdaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, rapor önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.c) Aracı kurumdaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu , kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.Saygılarımızla,ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913953BIST