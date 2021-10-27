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***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

27.10.2021 17:04



***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2021
Karar Sayısı
21
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                             FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
KARAR TARİHİ : 27 /10  / 2021
 
KARAR SAYISI : 2021/21
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ ‘NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
a) 30/09/2021 dönemine ait Finansal tablo ve faaliyet raporları  tarafımızdan incelenmiştir.
 
b) Aracı Kurumdaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, rapor önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
 
c) Aracı kurumdaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu , kar  ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.
 
    Saygılarımızla,
    ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 
 
 
 
 
Salih ALBAYRAK
 Yön.Krl.Bşk.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972855


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Yarım 1.739 1.785 4,05  
Çeyrek 872 892 2,02  
Gümüş.Ons 24,00 24,03 -0,14  
Gümüş Gr. 7,39 7,40 -0,01  
B. Petrol 84,81 84,81 -0,84  
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